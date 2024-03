‘Rancuneuze Steijn toont na vertrek bij Ajax nog steeds nul zelfreflectie’

Maurice Steijn schoof afgelopen maandag aan bij Rondo waar hij terugblikte op zijn weinig succesvolle periode bij Ajax. Er voltrok zich een opmerkelijk tafereel, zo zag ook Victor Zegers. Een opiniestuk.

Door Victor Zegers

Ziggo Sport kondigde het afgelopen weekend groots aan: Maurice Steijn zou aanschuiven in het wekelijkse praatprogramma Rondo. De vijftigjarige oefenmeester kreeg eerder al uitgebreid de ruimte in een interview met De Telegraaf om zijn eigen straatje schoon te vegen na zijn ontslag bij Ajax. Die kans kreeg hij ook in de wintereditie van Casa di Beau, waarin Steijn zonder ook maar één kritische vraag van Beau van Erven Dorens zijn kant van het verhaal mocht doen.

Steijn tijdens de wintereditie van Casa di Beau.

De Hagenees toonde tijdens deze eerdere interviews al amper zelfreflectie. Wie zijn optreden bij Rondo heeft gezien, kan tot de conclusie komen dat Steijn een kleine vijf maanden na zijn vertrek nog steeds nauwelijks in de spiegel durft te kijken. Op de vraag van presentator Wytse van der Goot of hij het hoofdstuk bij Ajax heeft afgesloten, antwoordde Steijn ‘ja’, maar wat volgde was een opeenvolging van al eerder bekende verwijten aan het adres van Sven Mislintat.

Steijn zou met zijn staf tevergeefs namen als Noa Lang, Nicolás Tagliafico, Hakim Ziyech, Justin Kluivert, Sergiño Dest, Jerdy Schouten en Isco hebben aangedragen bij Mislintat, die uiteindelijk andere spelers haalde dan de trainer wilde hebben.

“We hebben bijvoorbeeld ook aan iemand als De Vrij gedacht. Die had je dan naast Hato kunnen zetten en Rensch op de zijkant, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen. Puur voor de ervaring. Dat was ook echt een realistische optie”, zei Steijn maandagavond.

De komst van De Vrij was echter verre van reëel. De Italiaanse media berichtten al ver voor de komst van Steijn naar Ajax dat de Nederlandse mandekker zou gaan verlengen bij Inter. Steijn tekende op 14 juni bij de Amsterdammers en een dag later werd bekend dat De Vrij zijn toekomst aan i Nerazzurri zou verbinden. Het officiële persbericht volgde begin juli.

Maurice Steijn kreeg niet de spelers die hij wilde.. ?? Maar hoe realistisch waren namen als De Vrij en Ziyech? ??#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/6Zgkx7LnEn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 4, 2024

Het achteraf noemen van een hele rits grote namen die hij wilde halen is wel heel makkelijk van Steijn. Hij vergeet gemakshalve te benoemen dat Mislintat in de zomer van 2023 de taak kreeg om het absurde salarishuis bij Ajax te verlagen. De Duitser heeft in zijn tijd als ‘td’ vele fouten gemaakt, maar hij is er wel in geslaagd om een nieuwe salarisstructuur te creëren. De Amsterdammers proberen de financiële huishouding nu beter onder controle te krijgen door de selectiespelers te belonen op basis van prestaties.

Daarnaast wist Steijn maar al te goed dat Mislintat eerst sterkhouders als Edson Álvarez, Jurriën Timber en Mohammed Kudus moest verkopen voordat er aankopen gedaan konden worden. De door Steijn genoemde Lang was daardoor ook totaal geen realistisch transferdoelwit, aangezien de Oranje-international kort na de aanstelling van Steijn in Amsterdam al serieus in gesprek was met PSV. Bovendien beschikte Ajax al over Steven Bergwijn en had het op dat moment nog altijd Dusan Tadic in de gelederen.

Ook opvallend dat Steijn bij Rondo de naam van Serhou Guirassy liet vallen. Met de spits van VfB Stuttgart - die uit de koker van Mislintat kwam - had hij naar eigen zeggen ‘wel wat gekund’. De Guinees is dit seizoen met twintig treffers dé revelatie in de Bundesliga. Zou hij deze jaargang niet zo’n doelpuntenmachine zijn geweest, dan had Steijn maandagavond op zeker met geen woord over Guirassy gerept.

Dat Steijn nog steeds weinig zelfreflectie toont, werd eveneens bevestigd op het moment dat hij aangaf dat hij nog altijd achter zijn uitspraken na het doelpuntloze gelijkspel tegen Fortuna Sittard staat. Na afloop van dit duel bekritiseerde hij het aankoopbeleid van Mislintat. Zo was Josip Sutalo in zijn ogen de enige echte directe versterking.

De trainer voelt zich te groot om te erkennen dat dit misschien niet heel slim was, ook al is hij zich ervan bewust dat hij met deze uitspraak een deel van de spelersgroep kwijtraakte. Vraag het verschillende toptrainers en vrijwel iedereen zal zeggen dat Steijn zijn ergernis op dit moment beter voor zich had kunnen houden. De oefenmeester was echter te druk met het opzichtig voeren van een persoonlijke oorlog met Mislintat, om zo zijn eigen hachje te redden.

Steijn lijkt nog altijd vol rancune te zitten. Dat blijkt uit zijn uitspraak dat (slechts) ‘één of twee aankopen van Mislintat best wel goed kunnen worden’ als ze in een goed draaiend elftal komen te spelen. Het zit Steijn daarnaast ook nog dwars dat Mislintat besloot om op eigen houtje doelman Diant Ramaj te halen, terwijl hij en zijn staf Nick Olij van Sparta wilden hebben. “Ramaj is een goede keeper, maar ik denk dat Olij het niet minder had gedaan bij Ajax”, liet Steijn zich bij Rondo ontvallen.

Steijn verlaagde zich bij Rondo ook nog tot een bedenkelijk niveau toen het over Annemieke Zijerveld, de clubpsycholoog van Almere City ging. De vrouw beschuldigde hem in oktober vlak voor zijn ontslag bij Ajax op Radio 1 van ‘zwak leiderschap’. Steijn stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken en noemde Zijerveld 'dat wijf van Almere' toen hij de situatie nog eens moest omschrijven.

Wie dacht dat de voormalig trainer van Ajax tijdens het praatprogramma ook nog wat tegengas zou krijgen, kwam bedrogen uit. Steijn was vooral op zoek naar bevestiging bij zijn tafelgenoten Marco van Basten, Giovanni van Bronckhorst en Youri Mulder.

Met name bij Van Basten vond de Hagenees continu bijval. De analist verwijt Steijn niets en uit al wekenlang enkel kritiek op de club Ajax en Mislintat. De reden waarom Van Basten weigerde Steijn het vuur aan de schenen te leggen laat zich raden, maar werd misschien wel beantwoord door een grappige opmerking van Mulder tegen het einde van de uitzending. “Zitten hier dan de twee slechtste trainers van Ajax ooit aan tafel?”

Met zijn interviews probeert Steijn begrijpelijkerwijs de publieke opinie in zijn voordeel te beïnvloeden, maar wie na de uitzending van Rondo een blik werpt op social media ziet dat veel Ajacieden inmiddels klaar zijn met het gal spuwen van de ex-trainer.

