Ramaj heeft het zwaar met rol bij Ajax en vertelt over zijn band met Farioli

Diant Ramaj is blij met zijn uitblinkersrol voor Jong Ajax op bezoek bij SC Cambuur (0-1 zege). De Duits-Kosovaarse keeper is na de komst van trainer Francesco Farioli op het tweede plan beland in het eerste elftal. Ramaj sprak daar vrijdag in Leeuwarden voor het eerst openlijk over. "Natuurlijk was ik verrast", aldus de doelman voor de camera van ESPN.

Ramaj verrichte tegen Cambuur enkele goede reddingen. De laatste, in blessuretijd op een poging van dichtbij door Steyn Potma uit een scrimmage, sprong in het oog. "Ik ben heel blij dat het goed ging", zegt Ramaj na afloop. "Ik ben blij om op het veld te staan en om het team te kunnen helpen."

Ramaj kreeg in de voorbereiding als donderslag bij heldere hemel te horen dat niet hij, maar Remko Pasveer de nieuwe eerste keeper van Ajax is. "Ik was verrast, net als iedereen denk ik."

De doelman weigert bij de pakken neer te gaan zitten. "Zoals iedereen weet sta ik niet meer in het doel bij Ajax 1, maar ik werk keihard om terug te komen. Dan speel ik ook graag voor Jong Ajax waar dat gevraagd wordt."

Ramaj maakte vrijdag voor de derde keer ooit zijn opwachting in Jong Ajax. Voorlopig hoeft de 22-jarige keeper niet op het vertrouwen van Farioli te rekenen. "Het is een keuze van de trainer, ook al ben ik het er totaal niet mee eens. Hij bepaalt, ik moet mijn werk doen op het veld en alles geven."

"Het voelt in ieder geval goed om weer op het veld te staan in een officiële wedstrijd in een mooi stadion zoals dit." Het duel werd gespeeld in het Kooi Stadion van Cambuur, dat onlangs officieel geopend werd.

Ramaj heeft met Farioli gesproken over zijn reserverol. "Maar wat er gezegd is blijft tussen ons. Het is zijn beslissing. Of ik het ermee eens was wat hij zei? Ik ben het er niet mee eens dat ik niet speel, dat lijkt me duidelijk."

De pikorde bij de keepers van Ajax is niet helemaal duidelijk. Ramaj kan er ook geen duidelijkheid over scheppen. "Of ik nummer twee of drie ben? Dat moet je aan de trainer vragen. Wat hij zei? We praten er niet over."

Ramaj leek afgelopen zomer op weg naar de uitgang bij Ajax, maar een transfer kwam er niet. "Er was natuurlijk interesse, maar je moet naar het grotere plaatje kijken. Dat betekent: ik ben hier nu, en ik geef alles. Ik hoop dat ik snel weer bij het eerste onder de lat sta. Ik weet niet wat het plan is voor de komende weken."