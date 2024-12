Ralf Seuntjens denkt aan stoppen: ‘Maar als ze mij willen, blijf ik gegarandeerd nog een seizoen voetballen’

Ralf Seuntjens genas van kanker en geniet weer van het zijn van profvoetballer. De aanvaller overweegt na dit seizoen te gaan stoppen, maar houdt de deur nog op een kier als er een bepaalde mogelijkheid langskomt.

“Ik heb een soort amateurcontract bij De Graafschap getekend”, vertelt Seuntjens aan het Algemeen Dagblad. “Toen ik begin januari weer mijn eerste minuten maakte voor De Graafschap in een oefenwedstrijd tegen FC Emmen dacht ik: ‘dit gaat lang duren’.”

“Maar het herstel ging sneller dan verwacht. Ik heb er ook alles aan gedaan”, laat de routinier weten. “Ik heb erg op mijn voeding gelet en trainde extra met een personal trainer.”

“In het begin was ik invaller, maar al vrij snel na de winterstop werd ik basisspeler. Ik moest sneller starten dan verwacht”, geeft Seuntjens aan. “In eerste instantie zou ik ondersteunend zijn, als tweede spits achter Devin Haen. Maar het liep anders en dat is me aardig afgegaan.”

Seuntjens ging in 2022 het avontuur in Japan aan bij FC Imabari. Bij een check voor een schouderblessure werd er een tumor ontdekt in de schouder van de aanvaller. Inmiddels is de 35-jarige spits volledig schoon verklaard. “Nee, inmiddels denk ik niet meer dagelijks aan mijn ziekte. Om de drie maanden onderga ik een check in het ziekenhuis. Dat zijn altijd een paar lastige dagen. Je bent blij dat in het ziekenhuis gezegd wordt dat alles goed is.”

Hoewel de Seun of God dankbaar is dat hij in de nadagen van zijn carrière nog op het veld kan staan, denkt hij wel aan het einde van zijn loopbaan. “Ik denk dat het na dit seizoen goed geweest is, ik acht de kans niet heel groot dat ik er nog een seizoen aan vastplak.”

“Maar ik houd nog wel een kleine opening. En als een club in Japan me wil hebben, blijf ik zeker nog een seizoen voetballen”, geeft Seuntjens aan. De 35-jarige voetballer heeft wel een idee wat hij na zijn carrière wil doen. “Ik blijf het liefst in de voetballerij actief, dat lijkt me mooi. Of dat als scout, trainer of technisch directeur is, dat zal de toekomst uitwijzen.”