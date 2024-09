Rai Vloet ontvouwt zijn plan voor ná de gevangenis: 'Ik ben geen monster'

Rai Vloet doet voor het eerst sinds het voorzaken van het dodelijke ongeluk in 2021, waarbij de 4-jarige Gio Roos omkwam, zijn verhaal. In een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad toont de 29-jarige middenvelder berouw voor wat hij heeft aangericht, vertelt hij hoe hij tegen zijn gevangenisstraf aankijkt en ontvouwt hij zijn plan voor de periode daarna.

Vloet stapte bijna drie jaar geleden, op 14 november 2021, met veel te veel drank op achter het stuur. Op de A4 bij Hoofddorp klapte hij met 193 kilometer per uur - zo wees de boardcomputer later uit - achterop een rijdende auto, waarin de familie Roos zat. De 4-jarige Gio, die op de achterbank zat, overleefde het ongeval niet.

Afgelopen maandag werd de gevangenisstraf van dertig maanden onvoorwaardelijk die Vloet kreeg onherroepelijk. Dat gebeurde op het moment dat het hoger beroep door hemzelf en door het Openbaar Ministerie werd ingetrokken.

Vloet heeft bewust gewacht op de afwikkeling van de zaak, voordat hij eenmalig zijn verhaal vertelt. "Ik wilde voorkomen dat mensen zouden denken dat ik mezelf wilde redden. Dat moet nooit de intentie van een interview zijn."

Vloet toont berouw. De middenvelder, die na het ongeval ontslagen werd door Heracles Almelo, zegt nog elke dag te denken aan het moment dat het gebeurde. "Ik ben veroordeeld. Terecht ook. Daarom accepteer ik ook mijn straf."

"Maar ik ben geen monster", benadrukt Vloet. "Ik ben ook mens. Voor anderen misschien niet, maar ik ben het wel. Ik ben een mens die dit ook niet heeft gewild. Maar een onvergefelijk fout heeft gemaakt."

Vloet beseft dat zijn eigen verdriet nooit op de eerste plaats mag staan. "Het ongeluk, de gevolgen. Dat Gio is overleden. Dat staat bovenaan en draag ik voor de rest van mijn leven mee. Verder heb ik mijn carrière verkloot, heb ik de mensen om me heen, onder wie mijn ouders en mijn zusjes, meegesleurd in dit proces. Dat doet veel pijn."

Vloet vertrok na het ontslag bij Heracles naar Oost-Europa, waar hij speelde voor Astana FK (Kazachstan) en FK Oeral (Rusland). Sinds afgelopen zomer zit hij zonder club en nu is hij in afwachting van zijn gevangenisstraf. Het is nog onduidelijk wanneer Vloet precies de cel ingaat. "Daarover zijn we in gesprek met justitie", zegt de voormalig PSV'er.

Vloet kijkt alvast vooruit naar de periode na zijn straf. "Ik zou zeker door willen als profvoetballer", aldus de voormalig sterspeler van Heracles, die schouderophalend reageert op de vraag of dat gaat lukken. "Daarvoor ben ik afhankelijk van anderen. Iemand moet me die tweede kans geven."

Vloet heeft in ieder geval goede hoop nog terug te keren. "Aan het niveau zal het in ieder geval niet liggen. Als ik uit de gevangenis kom, kan ik zonder meer nog mee in de Eredivisie. Maar eenvoudig zal dat niet worden. Er zijn afgelopen zomer trainers in Nederland geweest die zeiden dat ze me graag zouden willen hebben. Maar ze durven niet, bang voor de reactie van de buitenwereld. Natuurlijk, dat snap ik."