De analisten van Studio Voetbal zijn erg te spreken over de inzet van Davy Klaassen bij Ajax. De middenvelder tekende zondagavond zijn honderdste doelpunt aan in het shirt van de Amsterdammers en hij toonde zich na afloop emotioneel; een tv-moment dat Rafael van der Vaart ook niet onberoerd liet.

In de Johan Cruijff ArenA was de ploeg van trainer Francesco Farioli veel te sterk voor Heracles Almelo, dat met 4-0 verslagen werd. Een bijzondere wedstrijd was het voor onder meer Klaassen, die zijn honderdste maakte in het shirt van Ajax. Op de borden in de ArenA verscheen een tekst met ‘Klaassen: Mister 1-0-0’.

Na afloop haalde verslaggever Hans Kraay junior in gesprek met Klaassen zijn honderdste doelpunt aan. Hij vroeg de middenvelder van Ajax naar de betekenis van die treffer voor hem. Klaassen bleef lang stil en werd toen emotioneel.

Van der Vaart heeft genoten van de beelden, zo geeft hij aan in de studio van de NOS. “Ik vond dat interview echt fantastisch. Dat is toch mooi? Je begint over jouw club als kleine jongen en dan schiet je vol. Ik moet al huilen bij Het Familiediner, want ik ben een jankerd. Maar ik moest nu ook al huilen.”

“Ik vind het echt mooi dat hij zoveel van zijn club houdt. Hij maakt zijn honderdste goal en dat is niet voor iedereen weggelegd. Het is een goede gozer, man”, aldus de analist.

Ook Pierre van Hooijdonk kon genieten van Klaassen in het algemeen. “Dit zijn nou cultuurbewakers. Die hoef je niet op de bank te hebben als assistent, maar die moet je gewoon op het veld hebben staan. Het is echt een rolmodel als prof.”

Het contract van Klaassen loopt aan het einde van dit seizoen af, en de eveneens aanwezige Theo Janssen stelt dat Ajax die verbintenis altijd met minimaal een jaar moet verlengen. “Ik zou Klaassen wel laten bijtekenen, zeker ook voor de groep. Het is een jongen die weet wat er verwacht wordt binnen Ajax. Hij kan heel veel jongens helpen en ik denk dat het een voorbeeld is voor velen.”