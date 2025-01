Rafael van der Vaart: 'Kom op, zeg. Je speelde gewoon een kutwedstrijd'

Rafael van der Vaart vindt dat Olivier Boscagli een hele slechte wedstrijd speelde tegen NAC Breda (3-2). De analist van Studio Sport zag hoe de centrale verdediger van PSV hoestend gewisseld werd. Theater, aldus Van der Vaart. “Je speelde gewoon een kutwedstrijd.”

De Eindhovenaren hadden zaterdagavond veel moeite om NAC opzij te zetten in eigen huis. “PSV moest wederom heel diep gaan”, zag Ibrahim Afellay. “Alle lof en complimenten naar NAC, want ze hebben vanaf de eerste minuut echt aanspraak gemaakt op een goed resultaat en heel gedurfd gespeeld.”

NAC kwam al na vijf minuten spelen op voorsprong, maar die treffer van Sydney van Hooijdonk werd afgekeurd wegens een vermeende overtreding van Leo Sauer op Boscagli. “Of die goal terecht werd afgekeurd? Ik vind van wel”, is Pierre van Hooijdonk van mening.

“We weten allemaal dat het geen bewuste overtreding was van Sauer. Het lijkt een beetje op het kruisen bij het schaatsen, want hij houdt in. Maar hij wordt natuurlijk wel gehinderd en Boscagli was degene die Sydney moest verdedigen.”

Veel zieken bij PSV

De Eindhovenaren hadden last van een aantal ziektegevallen in de selectie. Peter Bosz vertelde na afloop van het duel met de Bredanaars op de persconferentie dat er maatregelen getroffen worden. “Het zijn nog niet de coronamaatregelen, dat we met mondkapjes lopen. Maar wel handen wassen en elkaar geen handen geven. Je moet het iets meer in die richting zoeken.”

Van der Vaart haakt meteen in als het fragment is afgelopen. “Die Boscagli werd toch gewisseld? Hij kwam hoestend de zijlijn over. Dat is echt zo’n theater. Dat vind ik echt. Kom op, zeg. Je wordt gewisseld. Je speelt een uur of langer mee en dan word je gewisseld en dan is het: ‘Kuch, kuch, kuch. Ik ben ziek.’ Je speelde gewoon een kutwedstrijd.”

Van der Vaart was ook te spreken over het spel dat de uitploeg op de mat legde. “NAC heeft dat zó verschrikkelijk goed gedaan. Die trainer heeft een goed plan voor elke wedstrijd. Ik heb zeker van de eerste twintig minuten echt genoten. Ik vond die goal ook gewoon een geldig doelpunt”, aldus de oud-Ajacied.