Rafael van der Vaart wordt er moe van: 'Je kan hem toch nooit wegsturen bij Ajax?'

Rafael van der Vaart begrijpt nog altijd niets van het besluit van Ajax om Francisco Conceição van de hand te doen. De Portugees ruilde Amsterdam in de zomer van 2023 op huurbasis in voor Porto, alvorens hij een jaar later definitief tekende bij de plaatselijke FC. Inmiddels maakt Conceição indruk bij Juventus, zo ziet ook Van der Vaart.

Bij de licht gevallen Italiaanse grootmacht is de buitenspeler inmiddels een vrijwel vaste waarde. Veertien wedstrijden namens Juventus leverden twee doelpunten en vijf assists van Conceição op.

Het zijn cijfers die de 21-jarige linkspoot namens Ajax niet kon overleggen. In het rood-wit van de Amsterdammers kwam hij tot twee keer zo veel wedstrijden, maar produceerde Conceição slechts één goal en drie assists.

Desalniettemin is Van der Vaart van mening dat Ajax te snel afscheid nam van de vleugelbestrijker. "Ik vind het leuk dat Ajax die Conceição heeft weggestuurd. Dat was heel verstandig…", sprak de oud-middenvelder met veel cynisme uit bij het Ziggo Sport-programma Rondo.

"Ik word daar zo moe van. Die kan je toch nooit wegsturen, zo’n goede speler?", is Van der Vaart hard voor het technische hart van Ajax destijds. "Bij Juventus is men blij met hem", voegt presentator Wytse van der Goot toe.

In juli 2022 kwam Conceição voor een slordige vijf miljoen euro naar Ajax. Hij wist zijn kwaliteiten slechts sporadisch te tonen, waardoor een terugkeer bij zijn voormalig werkgever Porto een mogelijkheid was.

Afgelopen zomer streek de iele aanvaller neer in Turijn. Ajax ontving ondanks een doorverkooppercentage geen deel van de betaalde som, aangezien Conceição momenteel slechts verhuurd wordt aan Juventus.