Rafael van der Vaart noemt ideale middenveld voor het Nederlands elftal: 'Hij doet het fantastisch, maar...'

Ronald Koeman kan deze interlandperiode uit veel middenvelders kiezen. Rafael van der Vaart weet wel hoe hij die linie zou invullen in de thuiswedstrijd tegen Hongarije en het uitduel met Bosnië en Herzegovina.

De oud-voetballer kan niet om Frenkie de Jong heen. “Hij is gewoon onmisbaar”, begint Van der Vaart in gesprek met De Telegraaf. “Je kan alleen een leidinggevende speler bij FC Barcelona zijn als je waanzinnig goed bent. Tegen Real Madrid was hij heel overtuigend.”

Teun Koopmeiners staat niet op het ideale middenveld van de oud-speler van onder meer Real Madrid, Tottenham Hotspur en Ajax. “Hij doet het bij Juventus fantastisch, maar is tot dusver heel ongelukkig geweest in Oranje. Ik zou De Jong opstellen met Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders, die het bij hun clubs op dit moment heel erg goed doen.”

De 73-jarige Arnold Mühren is het eens met de keuzes van Van der Vaart. “Koeman kan echt een fantastisch middenveld neerzetten nu hij De Jong, Gravenberch, Koopmeiners, Reijnders, Mats Wieffer en Quinten Timber tot zijn beschikking heeft. En dan zijn Joey Veerman en Jerdy Schouten ook nog eens afwezig.”

“Mijn keuze voor Hongarije zou zijn om De Jong te laten samenspelen met Gravenberch en Reijnders. Koopmeiners is ook een geweldige speler, maar Reijnders en Gravenberch hebben het de afgelopen interlands prima gedaan en ik zou hen nu laten staan”, aldus de oud-international.

De Jong kan starten

De Jong zal sowieso niet in beide duels van deze interlandperiode in de basis staan. Dat bevestigde Koeman vrijdagmiddag tegenover de NOS. "Hij zal niet twee wedstrijden starten. Eentje zou wel mogelijk zijn. Dat soort spelers mis je bij het Nederlands elftal, ieder team zou dat soort spelers missen. Ook bij zijn club."

Koeman kan tegen Hongarije beschikken over een volledig fitte selectie. De bondscoach heeft zaterdagavond geen plek in de wedstrijdselectie ingeruimd voor Joshua Zirkzee en Justin Kluivert: zij zitten op de tribune.