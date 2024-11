Rafael van der Vaart: 'Het shirt van het Nederlands elftal weegt zwaar voor hem'

Rafael van der Vaart is nog niet volledig tevreden met wat hij heeft gezien van Teun Koopmeiners. De analyticus zegt na afloop van het Nations League-duel tussen Bosnië en Herzegovina en Nederland dat hij ‘nog steeds nieuwsgierig’ is naar de kwaliteiten van Koopmeiners, die hij te weinig in actie heeft gezien.

“Ik was nieuwsgierig naar Teun Koopmeiners, maar na deze wedstrijd nog steeds”, zo begint Van der Vaart in de studio van de NOS. “Ik vind het een beetje jammer, want ik gun het hem ook zo.”

“Het is anders. Als je bij een club komt, is het een soort warm bad. Het is je thuis. En als je bij het Nederlands elftal komt, dan heb je hele goede spelers op jouw positie lopen. Dan heb je toch een andere druk.”

“Het shirt van het Nederlands elftal weegt voor hem toch wat zwaarder. Het is heel moeilijk om bij het Nederlands elftal hetzelfde te doen als bij je club. Ik vind het moeilijk met hem”, aldus Van der Vaart.

Collega-analist Pierre van Hooijdonk oppert een mogelijke verklaring voor de onzichtbaarheid van Koopmeiners tegen Bosnië en Herzegovina. “Voor de spelers die vandaag in de basis stonden een stuk lastiger.”

“Je speelt toch met wat mindere spelers om je heen. Want als ze beter waren, dan hadden ze al wel in de basis gestaan tegen Hongarije. Sommige spelers hebben echt dat zetje nodig van betere spelers om zich heen, waardoor zij optimaal kunnen renderen.”

“Ik zat zelf ook vaak bij de wissels. Dan werd er in de voorbereiding gezegd: ‘Laat het nu maar eens zien!´ Maar dan stond je ineens met mensen die niet goed in staat waren een steekbal te geven. Als ze dat wel konden, dan hadden ze wel in de basis gestaan”, besluit Van Hooijdonk.