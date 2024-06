Quinten Timber vertelt eerlijke reden voor missen EK: ‘De waarheid is...’

Quinten Timber vertelt woensdag het eerlijke verhaal achter de reden dat hij door bondscoach Ronald Koeman niet geselecteerd is voor het EK. Na het uitvallen van Frenkie de Jong was er even onduidelijkheid waarom de Feyenoord-middenvelder niet opgeroepen werd, maar nu maakt Timber zelf aan alle twijfels een einde met een Instagram Story.

Na de berichtgeving rond het afvallen van De Jong Timber werd al snel genoemd als potentiële vervanger, maar bondscoach Ronald Koeman zei na het gewonnen vriendschappelijke duel met IJsland (4-0) dat de middenvelder van Feyenoord niet fit is. Dat bleek iets genuanceerder te liggen.

Er was een spraakverwarring ontstaan tussen het management van Timber en Ziggo, waar verteld werd dat de middenvelder wél fit genoeg zou zijn. Dat blijkt niet te kloppen. Timber is wel hard aan het trainen om snel weer fit te raken, zo maakt hij duidelijk.

“De afgelopen dagen is er veel gezegd in de media over mijn beschikbaarheid voor het nationale team”, zo vertelt Timber via Instagram. “De waarheid is dat ik net voor het einde van het Eredivisie-seizoen geblesseerd raakte. Ik ben niet in staat om zonder beperkingen te trainen of te spelen. Daarom ben ik niet geselecteerd voor EURO 2024.”

'Ik was erg enthousiast en vereerd met de kans om mijn land op zo'n groot podium te vertegenwoordigen, maar op dit moment was het gewoon niet de bedoeling. Ik wens het team al het beste en zal ze natuurlijk vanuit huis steunen”, aldus Timber.

Uiteindelijk riep Koeman vleugelverdediger Ian Maatsen op om de honneurs van De Jong waar te nemen.

