Quinten Timber sprakeloos na comeback tegen Manchester City: ‘Dit is mentaliteit’

Aanvoerder Quinten Timber zocht na afloop van de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City naar woorden. De middenvelder looft de mentaliteit van zijn ploeg en blikt terug op de wedstrijd.

"Weet je wat het was. De eerste vijftien of twintig minuten hadden we het heel zwaar. We werden echt achteruit gedrongen. Daarna kregen we de druk er beter op. Zo gingen we ook de rust in, met die gedachte”, begint Timber.

Na rust liep City uit naar een 3-0 voorsprong. “Dan moet je gaan praten met elkaar. We gingen dichter bij elkaar spelen, en het van daaruit proberen. Dan moet alles goed gaan en lukken, en dat ging het vanavond.”

Timber noemt het punt ‘zwaarbevochten.’ “Bij die 1-3 had ik al het gevoel dat er iets kon gebeuren", laat de aanvoerder weten.

"Dit is mentaliteit", gaat Timber verder. "Dit is als een familie spelen. Wat er ook gebeurt, we geven niet op. We gaan pijn moeten lijden, en dat hebben we ook gedaan. We zijn gewoon teruggekomen. Ik besef het nog niet echt."