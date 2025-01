Quinten Timber gaat uit het niets op het veld zitten en vertrekt direct naar het hotel van Feyenoord

Quinten Timber is maandagmiddag geblesseerd geraakt in een oefenduel, zo melden onder meer Rijnmond Sport en Martijn Krabbendam op X. De middenvelder speelde met Feyenoord in Marbella tegen Fortuna Düsseldorf, en in die wedstrijd is hij vroegtijdig naar de kant gegaan.

Volgens de berichtgeving was er geen tegenstander in de buurt en raakte Timber uit het niets geblesseerd. Hij verliet het veld en keerde onmiddellijk terug naar het hotel.

“Vanuit het niets gaat Timber zitten, nadat hij een kwartier op het veld staat”, zo schrijft Rijnmond. “Hij wordt inmiddels behandeld en strompelt naar de kant. Hij rent het veld in, maar gaat direct weer zitten. Maar nu naar de kant en terug naar het hotel.”

Het duel werd afgewerkt in Marbella, waar Feyenoord momenteel op trainingskamp is. De oefenwedstrijd had een speciale opzet. De wedstrijd duurde namelijk twee keer 45 minuten en daarna nog een keer 30 minuten.

Brian Priske koos voor een aantal wijzigingen in de basisopstelling ten opzichte van de kraker tegen PSV (3-0 verlies). Justin Bijlow begon opnieuw onder de lat, met een viermansverdediging voor zich. Die bestond uit Givairo Read, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Hugo Bueno.

Ramiz Zerrouki stond op de plek van Hwang In-beom op het middenveld. De Zuid-Koreaan is nog geblesseerd, en moet derhalve ook het duel met Utrecht missen. Calvin Stengs en Antoni Milambo maakten het middenveld compleet. Anis Hadj Moussa, Santiago Gimenez en Igor Paixão waren de aanvallers.

Met een uur op de klok besloten beide ploegen om een nieuw elftal het veld in te sturen. Bij Feyenoord kwamen onder anderen Timon Wellenreuther, Quinten Timber en Luka Ivanusec in de ploeg.