Quincy Promes komt opnieuw met nummer: ‘We rennen niet voor de politie’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Quincy Promes, die een nieuw nummer lijkt uit te gaan brengen.

De in Nederland tot een jarenlange celstraf veroordeelde Promes tekende begin september een contract bij United FC, dat uitkomt op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. Promes was onder meer betrokken bij de smokkel van ruim 1350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen.

Via Instagram duiken donderdag beelden op van Promes met rapper Topperig. Samen hebben ze een nieuw nummer gemaakt, waarvan een deel te zien is in de Instagram-video.

“We stressen niet om de justitie, we rennen niet voor de politie”, zo klinkt het onder meer vanuit Promes, die voorlopig juist in Dubai lijkt te blijven om uit handen te blijven van de Nederlandse politie.

“Perfect voorbeeld van jezelf tegenspreken”, zo reageert iemand dan ook. “Hij heeft niet de ballen om naar Nederland te komen”, zo schrijft een ander.