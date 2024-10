Quincy Promes is tijdens debuut voor United FC direct op fraaie wijze trefzeker

Quincy Promes heeft zijn debuut voor United FC zaterdag opgeluisterd met een doelpunt. De 32-jarige aanvaller was trefzeker tijdens een 3-1 zege op Hatta.

De in Nederland tot een jarenlange celstraf veroordeelde Promes tekende begin september een contract bij United FC, dat uitkomt op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. Promes was onder meer betrokken bij de smokkel van ruim 1350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen.

De 32-jarige aanvaller uit Amsterdam moet in Dubai blijven zolang er geen duidelijkheid is over het uitleveringsverzoek dat Nederland heeft gedaan en vond onderdak bij United FC.

Hij was zaterdagmiddag trefzeker tegen Hatta. Een ploeggenoot legde de bal over de verdediging van de tegenstander heen, waarna Promes met een volley doel trof.

De voormalig international van Oranje deelde het doelpunt via zijn Instagram Story. “Raad eens wie er terug is? Geen paniek”, schreef hij als bijschrift.

Promes zou in zijn eenjarige verbintenis bij United FC hebben opgenomen dat hij gratis mag terugkeren naar Spartak Moskou indien hij Dubai mag verlaten. In juli van dit jaar liep zijn contract bij de Russische club af, waarna hij leek af te stevenen op een periode zonder voetbal.

Promes vertrok in de winterstop van vorig seizoen met Spartak Moskou naar de Verenigde Arabische Emiraten voor een trainingskamp, maar de aanvaller zou niet met zijn ploeg terugkeren richting Rusland. Bij het verlaten van het land werd Promes gearresteerd op het vliegveld.



De arrestatie van Promes hing samen met een uitleveringsverzoek van Nederland. De ex-Ajacied werd in februari veroordeeld tot zes jaar celstraf vanwege grootschalige cocaïnehandel. Promes kreeg in juni 2023 al anderhalf jaar celstraf voor het neersteken van een neef tijdens een feest in Abcoude.