Feyenoord-speler is fan van Steven Bergwijn: ‘Zou hem vaker opstellen in Oranje’

Quilindschy Hartman is fan van Steven Bergwijn: ‘Zou hem vaker opstellen in Oranje’

Steven Bergwijn vervult vooralsnog een bijrol bij het Nederlands elftal op het EK in Duitsland. De aanvoerder van Ajax kwam tijdens de groepsfase van het eindtoernooi nog geen minuut in actie voor Oranje. De momenteel geblesseerde Feyenoorder en collega-international Quilindschy Hartman breekt voor hem een lans.

In het programma Matchday van Supergaande, gemaakt door muziekgroep Broederliefde, deelt Hartman zijn ideale basiself van Nederland. Als eerst valt op dat de verdediger van Feyenoord in het hart van de defensie niet kiest voor Stefan de Vrij.

Hartman opteert voor een centrum dat bestaat uit Virgil van Dijk en Nathan Aké, waardoor er op de linksbackpositie een plekje vrijkomt voor Ian Maatsen.

Maatsen werd als vervanger van Frenkie de Jong vlak voor aanvang van het EK alsnog bij de selectie gehaald, maar wacht ook nog op zijn eerste speelminuten op het eindtoernooi.

Zijn ploeggenoot Lutsharel Geertruida krijgt als rechtsback de voorkeur boven Denzel Dumfries, terwijl Hartman daarnaast vindt dat Bergwijn dit EK meer minuten moet maken. “Ik zeg je eerlijk: ik zou Bergwijn ook vaker laten spelen”, zegt de Feyenoord-verdediger, waarna leden van de hiphopgroep Broederliefde instemmend knikken.

“Ik ben fan van Bergwijn”, vervolgt Hartman, die uitlegt dat het logisch is dat Bergwijn geen eerste keus is op linksbuiten. “Cody Gakpo speelt, want Gakpo is heel goed. Maar ik zou Bergwijn misschien een keer rond minuut zestig laten invallen.”

Hartmans favoriete opstelling: Verbruggen; Geertruida, Aké, Van Dijk, Maatsen; Schouten, Reijnders, Simons; Frimpong, Memphis, Gakpo.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Wie wint het EK? Nederland Engeland Frankrijk Spanje Duitsland België Portugal Een ander land Stem Wie wint het EK? Nederland 24% Engeland 4% Frankrijk 4% Spanje 55% Duitsland 6% België 1% Portugal 2% Een ander land 2% Totaal aantal stemmen: 94 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties