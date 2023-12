Quick Boys stunt wéér en schakelt na NAC ook De Graafschap uit in de beker

Quick Boys heeft een volgend hoofdstuk geschreven in het voor hen nu al memorabele TOTO KNVB Beker-toernooi. Nadat eerder al NAC Breda werd uitgeschakeld (1-0), moet nu ook De Graafschap eraan geloven. De amateurploeg bleek door een dubbelslag van de negentienjarige jeugdexponent Sem van Duijn met 2-0 te sterk voor de Superboeren en stoot dus door naar de derde ronde van de bekercompetitie.

Bij De Graafschap was er een basisplaats ingeruimd voor Jeffry Fortes. De rechtsback gaf na afloop van het gewonnen bekerduel met FC Emmen (2-0) in de vorige ronde aan dat hij het liefst een amateurteam loot. “Doe mij maar een kutamateurploeg”, zei hij destijds.

Opkomst van Champions League-niveau??#quigra — ESPN NL (@ESPNnl) December 19, 2023

De wedstrijd werd ingeleid door een geweldige sfeeractie van de supportersschare van het amateurteam. Onder het genot van een spectaculaire lichtshow betraden de twee ploegen het speelveld.

Van Duijn poogde met twee schoten een vroege voorsprong te nemen. Zijn inzetten bleken echter ongevaarlijk. Na enkele pogingen voor Devin Haen, nam Quick Boys na een halfuur brutaal de voorsprong.

Van Duijn werd vanaf het middenveld weggestoken, waarna de weg naar doelman Thijs Jansen compleet open lag. Oog in oog met de sluitpost faalde hij niet en rondde hij beheerst af in de linkerhoek: 1-0.

Al snel daarna dacht De Graafschap de score weer gelijk te trekken. Een doelpunt van Haen werd op dubieuze wijze afgekeurd voor buitenspel, daar hij toch op één lijn met de laatste verdediger leek te staan.

Haen was op slag van rust wederom dicht bij zijn treffer. Hij passeerde doelman Paul van der Helm maar de bal rolde op het hobbelige veld niet tot in het doel.

In het tweede bedrijf hadden de Doetinchemmers wat recht te zetten. Daartoe creëerde het direct een mogelijkheid. Basar Önal legde de bal na een ogenschijnlijk te harde voorzet nog knap terug, waar een Quick Boys-verdediger ternauwernood kon voorkomen dat Haen af kon ronden.

Op het uur spelen kwam Quick Boys heel dicht bij de verdubbeling van de voorsprong. Een poging van Raveline Junte werd knap gekeerd door Thijs Jansen. Even later was de 2-0 alsnog een feit. Na een lage voorzet kon Van Duijn bij de tweede paal binnenlopen: 2-0.

