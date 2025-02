Quick Boys haalt in tweet uit naar veelbesproken AZ-verdediger Wouter Goes

De beheerder van het X-account van Quick Boys is geen fan van AZ-verdediger Wouter Goes, zo blijkt uit een tweet die hij donderdagavond plaatste tijdens de 3-1 nederlaag in Alkmaar.

Volgens de tweededivisionist ‘naaide’ de twintigjarige verdediger tegenstander Lukas Hamann een gele kaart aan. Beelden tonen echter aan dat Goes weldegelijk in zijn gezicht werd geraakt door de aanvaller van Quick Boys.

Waar ESPN-commentator Michiel Teeling direct sprak van een onbesuisde overtreding, plaatste Quick Boys een opmerkelijke tweet. “Daar ligt Goes, bekend van TV, weer eens op de grond en naait Hamann een kaart aan.”

De tweet komt de Katwijkse club op meerdere negatieve reacties te staan. “Serieus? Hij schopt hem tegen zijn hoofd. Doe even normaal zeg. Met je kaart aannaaien”, reageert een voetballiefhebber.

Goes kwam dit seizoen meermaals in het nieuws vanwege zijn discutabele gedrag tijdens wedstrijden. De jonge verdediger zoekt vaak het randje op.

Khalid Boulahrouz bestempelde Goes zelfs als ‘Materazzi van Nederland’. Zelf had hij ooit de bijnaam ‘De Kannibaal’. Boulahrouz stond altijd te boek als een spijkerharde verdediger.

De spraakmakende Goes speelde tot dusver 53 officiële wedstrijden namens AZ, waarin hij negen gele kaarten kreeg. Nog nooit werd de Amsterdammer met een rode kaart van het veld gestuurd.