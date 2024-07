PSV'er maakt vertrekwens duidelijk bij clubleiding; Engelse belangstelling

Joël Drommel is al enige tijd ontevreden over zijn situatie bij PSV en de doelman heeft inmiddels zijn vertrekwens uitgesproken. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zal Drommel 'tot de laatste dag van zijn contract netjes zijn werk blijven doen', maar hoopt hij elders eerste keus onder de lat te worden.

De ambities van Drommel zijn weinig verrassend. In de zomer van 2021 kwam hij voor 3,5 miljoen euro over van FC Twente, waar hij zich had ontwikkeld tot een van de grotere keeperstalenten van Nederland.

In Drommels eerste seizoen in Eindhovense dienst wist hij lang niet altijd te imponeren en grossierde hij vooral in ketsers en blunders. De jaargang daarna raakte hij definitief zijn status als eerste doelman kwijt aan de van OGC Nice overgekomen Walter Benítez.

Inmiddels heeft Drommel twee seizoenen op het tweede plan achter de rug. De nog altijd maar 27-jarige keeper hoopt niet nog zo'n jaar mee te maken en wil daarom vertrekken uit het Philips Stadion.

Die wens heeft Drommel onlangs bij de clubleiding van PSV neergelegd, zo weet Elfrink. "Hij zal tot de laatste dag van zijn contract netjes zijn werk blijven doen en zich op alle trainingen voor honderd procent inzetten, maar Drommel wil weer eerste keeper bij een club worden."

PSV zal niet zomaar meewerken aan een vertrek van de back-up-goalie. Drommel beschikt nog over een tweejarig contract en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van 2,5 miljoen euro.

Er is wel al belangstelling voor de doelman die al een tijdje tweede viool speelt. Vanuit de Championship zou een club namelijk 'concrete belangstelling' in Drommel hebben.

