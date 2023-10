PSV wint geheim oefenduel dankzij doelpunt van opvallende aanvoerder

Donderdag, 12 oktober 2023 om 16:35 • Wessel Antes • Laatste update: 17:13

PSV heeft donderdag een 3-1 oefenzege geboekt op Helmond Sport. Het elftal van trainer Peter Bosz, dat na acht wedstrijden aan kop staat in de Eredivisie, wist het geheime oefenduel winnend af te sluiten dankzij doelpunten van Jesper Uneken, Yorbe Vertessen en Guus Til.

PSV levert deze interlandperiode een hoop internationals af, waardoor Bosz flink moest fantaseren om tot een opstelling te komen tegen Helmond. Joey Veerman meldde zich afgelopen maandag in Zeist bij Oranje, waar Noa Lang moest afhaken wegens een spierblessure. Ricardo Pepi en Sergiño Dest zijn momenteel bij Team USA voor oefenduels met Duitsland en Ghana.

Ismael Saibari speelt deze week met Marokko tegen Ivoorkust en Liberia, terwijl Johan Bakayoko het met de Rode Duivels opneemt tegen Oostenrijk en Zweden in het kader van de EK-kwalificatie.

Walter Benítez maakt zich met Argentinië op voor duels met Paraguay en Peru, terwijl Hirving Lozano namens Mexico oefent tegen Ghana en Duitsland. Met name voor Dest, Pepi, Benítez en Lozano wordt het vanwege het reizen een behoorlijke uitdaging om fit aan de aftrap te staan tijdens de volgende competiewedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Ondanks de waslijst aan internationals - van Jong PSV reizen er eveneens veel spelers af naar Nederland Onder 18 en 19 - kon Bosz een beroep doen op een aantal ervaren krachten. Zo stond Til aan de aftrap. De vijfvoudig international droeg zelfs de aanvoerdersband namens de Eindhovenaren.

Verder kregen onder meer selectiespelers Joël Drommel, Shurandy Sambo, Armel-Bella Kotchap, Patrick van Aanholt, Isaac Babadi en Vertessen de kans om veel minuten te maken. Er was geen publiek aanwezig bij het oefenduel, maar journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad wist de nodige informatie los te weken.

Zo wist het leeggelopen PSV de nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie klaarblijkelijk gemakkelijk aan de kant te schuiven dankzij doelpunten van Uneken, Til en Vertessen. Uneken is een negentienjarige spits die dit seizoen vijf keer in actie kwam voor Jong PSV. Waar hij voor het beloftenelftal nog niet wist te scoren, heeft hij zijn eerste officieuze treffer in de hoofdmacht nu dus wel te pakken.

Opstelling PSV: Drommel; Sambo, Bella-Kotchap, Dams, Van Aanholt; Nassoh, Babadi, Til; Vertessen, Uneken, Abed.