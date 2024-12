PSV wil Bajraktarevic zo snel mogelijk verwelkomen: Elfrink spreekt van veel lagere som

PSV hoopt de komst van Esmir Bajraktarevic snel af te ronden, zo melden De Telegraaf en het Eindhovens Dagblad. De Bosnisch international, nu nog eigendom van New England Revolution, moet al vlug in januari aansluiten om het vertrek van Hirving Lozano op te vangen.

De Mexicaanse aanvaller speelde zondag namelijk zijn allerlaatste wedstrijd voor PSV. Geëmotioneerd nam hij afscheid van het publiek, dat hem voor de tweede keer in zijn carrière uitzwaaide.

Hij vertrekt naar het Amerikaanse San Diego. Met pijn in zijn hart, vertelde Chucky, zoals hij liefkozend wordt genoemd door de PSV-aanhang, al op de clubkanalen. Hij plakte er meteen een belofte aan vast.

"Dit PSV heeft een selectie die kampioen kan worden. En als dat gebeurt, kom ik terug naar Nederland om het feest mee te vieren. Ik kijk ernaar uit om weer op de platte kar te staan", kijkt hij reikhalzend uit naar een mogelijk kampioenschap.

PSV heeft daartoe - zeker na de overtuigende 3-0 zege op Feyenoord - de allerbeste kaarten. De naaste belager is Ajax, dat dit weekend moeizaam won bij laagvlieger Sparta (0-2) en staat zes punten achter op de koploper. FC Utrecht en Feyenoord volgen met respectievelijk negen en tien punten achterstand.

Het vertrek van Lozano was aangekondigd en dus had technisch directeur Earnest Stewart de vervanger voor Lozano vermoedelijk al langer op de korrel. Met Couhaib Driouech nog in de lappenmand, is aanvallende versterking aanstaande.

Bajraktarevic, een negentienjarige rechtsbuiten met een goed linkerbeen, speelt in de Verenigde Staten, dus bij New England Revolution en is zodoende goed bekend bij td Stewart. De 1 meter 75 lange speler is zesvoudig international bij Bosnië en Herzegovina, waar hij laatst nog een assist afleverde bij het duel van de Bosniërs met het Nederlands elftal.

Waar eerder nog over een bedrag van vijf miljoen euro gerept werd, weet Rik Elfrink, clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad, dat het bedrag wel wat lager uit zal gaan vallen. "Bajraktarevic kost naar een schatting een bedrag rond de drie miljoen euro en daarnaast moet PSV nog een aantal bonussen betalen als het talent in Europa slaagt. Dat is minder dan eerder aangenomen", schrijft de journalist op de website van het regionale medium.