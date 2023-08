PSV wijst aangeboden creatieveling van minimaal 15 miljoen euro af

Donderdag, 3 augustus 2023 om 17:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:05

Arsen Zakharyan gaat niet de overstap maken naar PSV, zo maakt Rik Elfrink bekend. De twintigjarige aanvaller werd aangeboden in Eindhoven, maar de club is niet geïnteresseerd in de diensten van de zesvoudig Russisch international. Het lijkt erop dat Zakharyan te licht bevonden werd door de Eindhovenaren.

“PSV gaat niet in op de aanbieding om Arsen Zakharyan aan de selectie toe te voegen. Aangeboden, bekeken, afgewezen. Duidelijk”, zo schrijft Elfrink op Twitter in heldere bewoording. De deal leek op voorhand al weinig kans van slagen te hebben, aangezien zijn club Dinamo Moskou momenteel al in verregaande gesprekken is met Strasbourg, dat in handen is van Chelsea-eigenaar Todd Boehly.

De naam van Zakharyan werd eerder al veelvuldig in verband gebracht met Feyenoord. De spelverdeler maakt met rasse schreden naam bij Dinamo Moskou. Feyenoord hoopte Zakharyan, die nog tot medio 2024 vastligt in Moskou, middels een creatieve financiële constructie naar De Kuip te halen. In Moskou wil men echter meer dan vijftien miljoen euro ontvangen voor de twintigjarige spelverdeler en dat was de regerend landskampioen van Nederland veel te gortig. Ajax werd daarnaast ook in verband gebracht met de creatieveling.

De berichten in de media over een eventuele transfer van Zakharyan naar PSV lagen direct gevoelig: Evgeniy Levchenko was niet bepaald onder de indruk van de vermeende wederzijdse interesse. "Voor alle duidelijkheid", schreef hij op sociale media, "Als PSV of elke andere club in Nederland of Europa een speler uit de Russische competitie koopt, financiert die club indirect de oorlog. Dus ook met Arsen Zakharyan. Het is hypocriet om te denken dat dat geld niet gebruikt wordt voor de oorlog."