PSV werkt na Joey Veerman aan contractverlenging van nog 4 spelers

PSV sloeg donderdag een grote slag door het contract van Joey Veerman open te breken en met twee jaar te verlengen tot medio 2028. Veerman is de eerste in de rij, zo meldt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. PSV wil namelijk de verbintenissen van nog vier spelers verlengen.

“Niet alleen met Joey, maar met meerdere spelers zijn we natuurlijk in gesprek geweest”, zo laat Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart weten via de clubkanalen. “Met Joey is dat vandaag (donderdag, red.) tot afronding gekomen en vandaar dat we ook heuglijk zijn om dat nieuws te kunnen brengen.”

Zo zijn Mauro Júnior en Matteo Dams ook al langer in gesprek met de directie in het Philips Stadion. De contracten van beide spelers lopen volgende zomer af. Dams heeft zich de afgelopen weken nadrukkelijk laten zien in het eerste elftal, terwijl ook Mauro weer een goede indruk maakt.

Daarnaast spreekt de club momenteel met Armando Obispo over een contractverlenging. Elfrink weet dat er al gesprekken gevoerd zijn met de verdediger, maar die liepen voorlopig op niets uit. Eerder werden de talentvolle middenvelders Isaac Babadi en Tygo Land al langer vastgelegd.

De vierde speler in het rijtje zou Johan Bakayoko zijn. De 21-jarige Belg heeft in Eindhoven nog een verbintenis tot de zomer van 2026. Hoewel hij momenteel niet in zijn beste vorm verkeert, wil de club graag langer met hem door. Dinsdag was Bakayoko wel weer trefzeker in het Champions League-duel met Girona (4-0).

De toekomst van Luuk de Jong is voorlopig nog onzeker. Het contract van de 34-jarige aanvalsleider loopt volgende zomer af, maar volgens Elfrink is hij nog niet van plan te stoppen. “Hij wil zijn carrière nog vervolgen”, zo verzekert de journalist.

Olivier Boscagli en Walter Benítez zullen vermoedelijk na dit seizoen vertrekken. Beide spelers lieten afgelopen zomer al duidelijk weten te willen vertrekken, maar toen kwam het niet van een transfer. Daarnaast zullen de huurcontracten Ivan Perisic en Rick Karsdorp aflopen, al heeft PSV de optie om met laatstgenoemde nog een jaar te verlengen.