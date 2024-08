PSV weet welke vraagprijs Union Berlin verlangt voor Robin Gosens (30)

Union Berlin eist minimaal tien miljoen euro voor Robin Gosens. Dat schrijft transferexpert Florian Plettenberg vrijdag namens de Duitse tak van Sky Sport op X. PSV heeft serieuze interesse in de dertigjarige linksback.

Gosens wil graag vertrekken uit Berlijn, waar hij nog tot medio 2028 vastligt. "Ik begrijp dat PSV binnenkort een aanbieding neerlegt bij Union Berlin voor Robin Gosens", schrijft de Duitse journalist.

Tot dusverre waren er alleen gesprekken aan de spelerskant, weet Plettenberg. De clubs zijn dus nog niet officieel in gesprek geweest. Gosens zelf zou graag willen vertrekken uit de Duitse hoofdstad.

De club is zelf echter niet heel happig op een vertrek. "Ze willen alleen luisteren naar gepaste aanbiedingen", schrijft de transfergoeroe. "Union eist een een transfersom of verplichte optie tot koop van minimaal 10 miljoen euro."

Of PSV bereid is zo'n bedrag neer te leggen voor Gosens, is nog maar zeer de vraag. "Dat PSV daar fors op gaat bieden, valt te betwijfelen. De speler is 30, waarbij de restwaarde snel kan verdampen", schrijft clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X.

Wat vaststaat is dat de Eindhovenaren de linksbackpositie van een aanwinst willen voorzien. Sergiño Dest, de beoogde eerste linksback, ligt nog maanden uit de roulatie.

Stand-in Mauro Júnior blijkt blessuregevoelig, terwijl Fredrik Oppegãrd, die nog basisspeler was in het verloren Johan Cruijff Schaal-duel met Feyenoord, niet aan het vereiste niveau lijkt te voldoen.

Derhalve heeft PSV de ervaren Gosens op het oog als versterking. Ook een centrumverdediger geniet alarmerende prioriteit in de Lichtstad. De PSV'ers stoeien al wekenlang met Liverpool over de transfersom van Sepp van den Berg, die ook een behoorlijke transfersom moet kosten.