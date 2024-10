PSV wacht treffen met 'geoliede machine' Sporting Portugal: 'Hij wordt een plaag'

Na de kansloze nederlaag op bezoek bij het Juventus van Thiago Motta, staan PSV en Peter Bosz in de Champions League nu al onder hoogspanning. Met moeilijke affiches tegen Paris Saint-Germain en Juventus in het verschiet, zou een resultaat tegen Sporting Portugal dinsdagavond meer dan welkom zijn voor de Eindhovenaren. Voetbalzone spreekt in aanloop naar het miljardenbalpotje tussen PSV en de Portugese topploeg met Justin de Haas, die met FC Famalicão ervaring heeft met spelen tegen Sporting, en met journaliste Rita da Silva Vieira, die onder meer Sporting volgt namens het Portugese medium O Jogo.

Door Jan Hoeksema

Op veel manieren lijken dit PSV en dit Sporting Portugal verdacht veel op elkaar. Afgelopen seizoen wisten beide teams, voor het eerst in een paar jaar, beslag te leggen op de titel in een land dat geldt als de Europese subtop. De huidige jaargang werd in zowel Eindhoven als Lissabon uitermate succesvol afgetrapt met zeven overwinningen uit zeven wedstrijden in de competitie, terwijl de strijd om de nationale Super Cup verloren ging. Daarnaast wist zowel PSV als Sporting de meeste van zijn sterkhouders binnenboord te houden deze zomer. Toch is er een serieus verschil tussen beide clubs.

Daar waar PSV in het eerste Champions League-affiche van het seizoen een behoorlijke realitycheck toebedeeld kreeg, kwam Sporting de eerste speelronde van het grootste Europese clubtoernooi zonder kleerscheuren door. PSV staat na de 3-1 oorwassing - de uitslag had gezien het spelbeeld veel slechter kunnen uitpakken voor de club uit de lichtstad - tegen Juventus met beide benen op de grond, Sporting doet na de probleemloze 2-0 zege op Lille OSC mee met de grote jongens in Europa.

En dat is meteen waar de ploeg van Rúben Amorim misschien wel een streepje voor heeft op PSV, zo denkt Rita da Silva Vieira. Zij volgt Sporting namens de Portugese sportkrant O Jogo. “Ik zou zeggen dat Sporting licht favoriet is”, laat de journaliste weten. “Sporting is momenteel van een heel hoog niveau, met een selectie die elkaar goed kent en vol vertrouwen zit. Zo hebben ze dit seizoen al gewonnen van FC Porto en Lille.”

Zo komt Sporting voor de dag

Ondanks de ogenschijnlijke favorietenrol zal Sporting gewoon met de sterkste elf aantreden in het Philips Stadion, zo is de verwachting. “Amorim hecht veel waarde aan de Champions League”, weet Da Silva Vieria. “Sporting gaat tegen PSV waarschijnlijk spelen zoals het altijd doet.” Dat betekent dat Peter Bosz en zijn elftal te maken krijgen met een 3-4-3-formatie met aanvallend ingestelde vleugelverdedigers annex buitenspelers. “Dat is het systeem waar Sporting het meest vertrouwd mee is en het is het systeem dat het beste uit deze spelers haalt.”

Dat os Leões sterk voor de dag kunnen komen met de beschreven tactiek, weet Justin de Haas maar al te goed. De 24-jarige verdediger van FC Famalicão, met een verleden bij zowel AZ als PSV, maakte het Sporting van Amorim van dichtbij mee. “Sporting is een geoliede machine”, beschrijft De Haas de Portugese topploeg, “met die drie centrale verdedigers en twee wingsbacks die constant ook aanvallen.”

De voormalig Nederlands jeugdinternational ziet één hele duidelijke kwaliteit bij Sporting. “Ze vinden vrij makkelijk de diepte”, analyseert De Haas, die verwacht dat Sporting ook tegen PSV de dominante ploeg wil zijn. “Eigenlijk zodra ze de bal hebben, dan gaat die spits lopen. En als hij niet wordt aangespeeld, dan komt er wel een middenvelder tussen de linies vrij. Als ze zo gaan spelen, wordt het lastig voor PSV. Maar ik denk dat beide ploegen gewaagd aan elkaar zijn.”

Imago

Justin de Haas (rechts) namens Famalicão in duel met voormalig Feyenoord-spits Robert Bozenik.

Viktor Gyökeres

Die spits waar De Haas het over heeft, is Viktor Gyökeres. De 26-jarige Zweed is the man of the hour in Portugal. “Hij is niet per se de meeste technische spits of een echte dribbelaar, maar hij is wel erg sterk en snel. Hij wordt wel een plaag voor PSV. Als ik hem met een andere spits moet vergelijken, dan noem ik altijd Erling Haaland”, aldus de mandekker. De Haas is lang niet de enige die een hoge pet van Gyökeres op heeft.

“Gyökeres is momenteel de beste speler in Portugal en hij steekt ook nog eens in geweldige vorm”, zo verzekert Da Silva Vieria. “Hij is een hoofdpijndossier voor elke verdediging. Het is een sterke speler, die bovendien goed met zijn voeten is. Daarnaast is het een natuurlijke afmaker, werkt hij hard voor het team en creëert hij zelfs zonder bal gevaarlijke situaties.”

Al meermaals werd de Zweedse superspits gelinkt aan een overstap naar de Europese top. Afgelopen zomer zou met name Arsenal voor Gyökeres op het vinkentouw hebben gezeten, maar toen puntje bij paaltje kwam, bleef hij ‘gewoon’ bij Sporting. Al kan daar nog altijd snel verandering in komen. De Haas verwacht dat de Sporting-topscorer na dit seizoen een transfer naar een club uit de wereldtop kan maken. “Daar is hij goed genoeg voor, denk ik.”

Getty Images

Viktor Gyökeres viert zijn doelpunten op kenmerkende wijze.

Rúben Amorim

Vooralsnog is Gyökeres nog altijd een steunpilaar bij Sporting. In de twee seizoenen onder Amorim is de Scandinaviër uitgegroeid tot een aanvaller van wereldformaat. Dat spelers onder de pas 39-jarige keuzeheer kunnen groeien als perenbomen in de zon, mag geen verrassing meer heten. “Amorim heeft een oogje voor de jeugd. Kijk maar naar wat hij heeft gedaan met Manuel Ugarte en Pedro Porro”, refereert Da Silva Vieira aan de spelers van Premier League-giganten Manchester United en Tottenham Hotspur.

“Ik denk dat Amorim snel naar een grotere club kan verkassen”, is de journaliste andermaal lyrisch over de jonge oefenmeester. “Hij is een veelbelovende coach. Hij heeft de mentaliteit van Sporting doen veranderen en een team neergezet dat meedoet om de prijzen.” Bovenal heeft Amorim een duidelijke visie op het spelletje. “Zijn teams spelen aanvallend, georganiseerd voetbal.”

Ook De Haas moet erkennen dat Amorim er goed op staat in Portugal. “Wat er nu bij Sporting gebeurt, is natuurlijk deels aan Amorim te danken. En als je ziet hoe de kranten en de media hier over hem spreken, dan is dat heel positief.”

Getty Images

Rúben Amorim is een van de talentvolste trainers van het moment.

Vuur met vuur bestrijden?

In het PSV van Peter Bosz treffen de Verde e brancos een opponent die eveneens aanvallend voor de dag tracht te komen. “Beide teams zijn in de eigen competitie superdominant", legt De Haas uit, terwijl hij meteen een kanttekening plaatst. "In de Champions League wordt er dan toch wat anders van je verwacht.”

PSV probeert tegenstanders veelal pijn te doen door hoog op het veld druk te zetten. Volgens Da Silva Vieira weet Amorims Sporting daar wel raad mee. “Het is een team dat goed onder druk uit kan voetballen”, merkt ze op. “Sporting heeft snelle en sterke spelers voorin, die de ruimtes achter de verdediging kunnen benutten. Daarnaast beschikt het over verdedigers die goed zijn met de bal aan de voet, zoals Zeno Debast en Gonçalo Inácio, die met lange ballen zomaar de aanvallers kunnen bereiken.”

Zo lijkt PSV in de Champions League dus wederom te maken te krijgen met een team dat dominant wil zijn door zelf het spel te maken. Na de nederlaag in Turijn ligt het treffen van dinsdag meteen onder een vergrootglas, maar het zal voor de Eindhovense landskampioen allesbehalve een gemakkelijke avond worden. In Portugal wordt een overwinning voor Sporting zeker als een realistische uitkomst gezien. “Beide teams willen aanvallend spelen, dus het kan in ieder geval een hele leuke wedstrijd worden”, besluit De Haas.