PSV voert gesprekken met Alfons Groenendijk voor trainerschap bij Jong PSV

Alfons Groenendijk is een serieuze kandidaat om de nieuwe trainer van Jong PSV te worden, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De zestigjarige oefenmeester heeft inmiddels gesproken met de Eindhovenaren, maar van een akkoord is nog geen sprake.

Zowel PSV als Groenendijk heeft meerdere ijzers in het vuur, waardoor het nog onduidelijk is of de geboren Leidenaar binnenkort aan de zijlijn van De Herdgang te bewonderen is.

Momenteel staat de pas 27-jarige Vincent Heilmann voor de groep bij Jong PSV. De clubleiding is te spreken over de trainer, die echter nog niet over de benodigde papieren beschikt om aanstaand seizoen te trainen in de Keuken Kampioen Divisie.

“Duidelijk is dat de club een échte eerste man wil en geen constructie meer waarbij een tweede trainer de beslissingen kan nemen”, schrijft clubwatcher Rik Elfrink over de functieomschrijving voor het trainerschap bij Jong PSV.

Vorig seizoen stond Wil Boessen aan het roer bij PSV, maar de Limburger heeft besloten de stap naar Fortuna Sittard te zetten. Boessen is komend seizoen assistent-trainer van Danny Buijs bij de club uit zijn geboortestad.

Daarnaast is PSV nog op zoek naar een nieuwe hoofd jeugdopleiding. Topkandidaat is de 53-jarige Aloys Wijnker, die over moet komen van de KNVB. De partijen zijn al langere tijd in gesprek en een akkoord is aanstaande, maar nog definitief.

Wijnker, die Ernest Faber moet opvolgen, wacht bij zijn aanstelling direct een drukke periode. Naast het feit dat de competities binnenkort starten, doet PSV ook mee aan de UEFA Youth League en organiseert de club ook de Otten Cup.

