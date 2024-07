PSV verslaat Valencia in verhit oefenduel dankzij Saibari maar vreest voor blessuregevallen Boscagli en Mauro Júnior

PSV heeft zaterdagavond in het eigen Philips Stadion afgerekend met Valencia. Dankzij twee treffers van Ismael Saibari trokken de Eindhovenaren aan het langste eind in het bij vlagen verhitte oefenpotje: 2-1. Van een hosannastemming is echter bepaald geen sprake, want zowel Mauro Júnior als Olivier Boscagli moest nog voor rust geblesseerd naar de kant.

Walter Benítez was de doelman van PSV, dat met vier verdedigers aantrad: Jordan Teze, Ryan Flamingo, Boscagli en Mauro Júnior. Jerdy Schouten kreeg bij zijn terugkeer direct een basisplaats en vormde het middenveld met Saibari en Malik Tillman. Spits Luuk de Jong werd geflankeerd door Johan Bakayoko en Noa Lang.

PSV kende een droomstart in het eigen Philips Stadion. Een strakke pass van Schouten stelde Tillman in staat om snel open te draaien en een vrije man te zoeken. Die vrije man was Saibari, die geen buitenspel stond en oog in oog met doelman Stole Dimitrievski kalm bleef: 1-0. Snel daarna kreeg PSV een tegenvaller te verwerken, toen Mauro Júnior naar zijn hamstring greep en vervangen moest worden door Fredrik Oppegård.

Vrijwel uit het niets kwam Valencia op gelijke hoogte. Martín Tejón won vrij eenvoudig een duel van Bakayoko en gaf scherp voor tot bij de tweede paal, waar Sergi Canós overtuigend afwerkte in de verre hoek: 1-1. De club uit de sinaasappelstad kwam vlak daarna opnieuw gevaarlijk voor het doel van Benítez, die zag dat Duro zijn voet niet lekker tegen de bal kreeg.

Goed drukzetten van Boscagli leidde de tweede PSV-treffer van de avond in. De Monegask zette zijn directe tegenstander weg en bezorgde de bal bij De Jong. De aanvoerder van de Eindhovenaren vond Saibari, die na een kapbeweging in de zestien een vrije schietkans kreeg en afrondde in de verre hoek: 2-1.

Toch was er van een feeststemming geen sprake, want na Mauro Júnior moest ook Boscagli het veld nog voor rust verlaten. De centrumverdediger greep na een hard duel direct naar zijn schouder of sleutelbeen. Hij werd even bekeken door de medische staf, maar al snel bleek dat ook hij niet verder kon spelen. De verdediger werd vervangen door Matteo Dams.

Nog in de eerste helft kreeg Lang een schopje te verwerken van Duro. Lang ging met zijn gezicht tegen dat van de Valencia-spits staan en kwam weg zonder kaart, terwijl Duro geel kreeg voor zijn initiële overtreding. Het leverde de nodige irritaties op, ook na rust. Lang werd gezocht en was meermaals het slachtoffer van een Spaanse overtreding. Lang werd, net als Saibari en Oppegård, na een uur naar de kant gehaald.

Joey Veerman was er aan het begin van de tweede helft al ingekomen voor Schouten en de Oranje-international bood De Jong halverwege de tweede helft een uitgelezen mogelijkheid, maar de spits schoot van dichtbij tegen Dimitrievski aan. PSV was veel sterker dan Valencia, maar het verschil bleef één omdat ook Bakayoko een reuzenkans miste.

De Belg dribbelde richting doel en had alle tijd om een hoek uit te kiezen, maar schoot door het midden tegen Dimitrievski aan. De Noord-Macedonische doelman van Valencia ontpopte zich na rust tot één van de absolute uitblinkers in Eindhoven. Ook Guus Til, die Saibari verving, slaagde er niet in tot scoren te komen. De aanvallende middenvelder draaide zich knap vrij, maar zijn daaropvolgende poging werd uit de hoek getikt door Dimitrievski. De zege kwam echter niet meer in gevaar.