PSV verslaat Ajax met 3-0 in door staking ontsierde strijd om plek twee

Zondag, 23 april 2023 om 16:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:01

PSV heeft zondagmiddag de topper in de Eredivisie gewonnen van Ajax. In het Philips Stadion bleek de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij een maat te groot voor de Amsterdammers: 3-0. De doelpuntenproductie werd verzorgd door Luuk de Jong (tweemaal) en Xavi Simons. Het duel in Eindhoven werd halverwege de tweede helft ontsierd door een PSV-supporter die een glas bier richting Steven Berghuis gooide. Arbiter Serdar Gözübüyük staakte de wedstrijd onmiddellijk, al werd kwamen de spelers na een kwartier spelen weer het veld op. Nummer twee PSV geniet dankzij de overwinning een voorsprong van drie punten op Ajax, dat derde staat.

Van Nistelrooij had twee verrassingen in petto. Ibrahim Sangaré, die de afgelopen duels op de bank moest plaatsnemen ten faveure van Erick Gutiérrez, keerde terug in de basis. Jarrad Branthwaite vormde daarnaast een centraal duo met André Ramalho, waardoor Olivier Boscagli als reserve begon. Bij Ajax fungeerde Calvin Bassey als vervanger van Edson Álvarez in de verdediging; Jorrel Hato speelde als linksback en Florian Grillitsch stond opnieuw op het middenveld.

Luuk de Jong kopt raak! PSV deelt de eerste tik uit ??#psvaja pic.twitter.com/R6ufkQWZU8 — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2023

PSV ging assertief van start en zocht vanaf de eerste speelminuut de aanval. De eerste dreiging kwam van Johan Bakayoko, die al snel een goede actie in huis had en Guus Til bediende. Laatstgenoemde kreeg zijn voet op de rand van de zestien niet helemaal goed tegen de bal en miste. In de dertiende minuut leverde het goede voorbereidende werk van Bakayoko wel een doelpunt op. De rechtsbuiten bezorgde een voorzet op maat bij De Jong, die zowel Jurriën Timber als Calvin Bassey in de lucht klopte en binnenknikte: 1-0.

Waar Ajax in de openingsfase de nodige problemen had om een doorbraak te vinden, kwam er in de slotfase van de eerste helft meer ruimte voor de Amsterdammers. Kenneth Taylor kwam dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot werd uit de benedenhoek gedoken door doelman Walter Benítez. Vervolgens lukte Ajax het, mede door het gebrek aan scherpte bij Bergwijn, niet om de stand te nivelleren. Eerst schoot de aanvaller na een veelbelovende aanval in het zijnet; in de blessuretijd ging Bergwijn tevergeefs voor eigen succes met een schot van afstand, terwijl hij Berghuis oog in oog met Benítez had kunnen zetten.

PSV kwam na rust goed uit de kleedkamer en zorgde binnen een minuut voor veel gevaar. Joey Veerman kreeg een uitstekende schietkans, maar zijn poging ging rakelings naast. Enkele minuten later had Bakayoko de 2-0 op zijn schoen na een fraaie pass van Simons; ook zijn schot ging rakelings naast het vijandige doel. In de 54ste speelminuut viel de tweede treffer alsnog. Simons brak door en tikte de bal langs doelman Gerónimo Rulli, die nét te laat kwam en de middenvelder onderuit haalde: Gözübüyük kende een strafschop toe. De aanvallende middenvelder van PSV ging zelf achter de bal staan en stuurde Rulli de verkeerde hoek in: 2-0.

Kort nadat Benítez een puike redding in huis had op een knap schot van invaller Brian Brobbey werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Er werd er een al dan niet gevuld glas bier uit het PSV-publiek richting Steven Berghuis gegooid. Gözübüyük twijfelde geen moment en riep alle spelers onmiddellijk naar binnen. De spelers van PSV reageren woedend op hun eigen supporters. Na een afkoelingsperiode van vijftien minuten werd de topper hervat.

Ook staking in Eindhoven: PSV-Ajax stilgelegd na gooien beker richting Steven Berghuis ??#psvaja pic.twitter.com/gR993jeyvX — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2023

Na ruim een uur spelen hoopte Taylor de aansluitingstreffer te maken. De middenvelder had een geplaatst schot in huis vanaf de rand van het zestienmetergebied, maar de bal ketste via de linkerpaal én rechterpaal uit het doel. Enkele minuten nadat Til nét te laat kwam om een teruglegbal vanaf links binnen te schieten viel de 3-0 alsnog. Veerman leverde een prachtige dieptepass af bij Simons, die Sánchez omspeelde en de bal op een presenteerblaadje in de doelmond legde. De Jong won het duel van Grillitsch en tikte van dichtbij binnen. In de slotfase ging Ajax in de jacht op de eretreffer opportunistischer voetballen, al kwam de club niet meer tot scoren.