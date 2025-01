PSV veegt 'veel te mager bod op cruciale speler' resoluut van tafel en wil contract zelfs verlengen

PSV heeft een bod van Club América resoluut van tafel geveegd, zo meldt het Eindhovens Dagblad zondagavond. Eerder op de dag maakte de krant bekend dat er concrete interesse was in Richard Ledezma, maar een deal lijkt er niet te gaan komen.

De 24-jarige gelegenheidsrechtsback van PSV beschikt over een aflopend contract, waardoor de Eindhovenaren in de winterse transferperiode nog een ‘aanzienlijke som’ kunnen overhouden aan de verkoop.

Er werd al gemeld dat PSV niet zomaar bereid zou zijn om mee te werken aan een vertrek, maar bij een goed bod had Ledezma wel een transfer mogen maken. In dat geval zouden de Eindhovenaren namelijk tijd (tot 4 februari) en geld hebben om een vervanger te zoeken.

Zondagavond wordt bekend dat PSV het ‘magere bod’ van Club América onmiddellijk af heeft gekapt. Het bod bedroeg, zonder bonussen, minder dan een miljoen euro, weet het ED. PSV heeft ook geen tegenbod gedaan.

Een belangrijk argument om de deal af te wijzen, los van het te lage bod, is het cruciale programma in de Champions League dat PSV nog voor de boeg heeft. Op 21 januari gaat de ploeg van Bosz op bezoek bij Rode Ster Belgrado, waarna Liverpool naar het Philips Stadion komt op 29 januari.

Nu is de clubleiding in Eindhoven van plan om het aflopende contract van Ledezma ‘met meerdere jaren’ te gaan verlengen. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de enkelvoudig Amerikaans international zelf tegenover een contractverlenging staat.

Ledezma, die van oorsprong op diverse posities op het middenveld uit de voeten kan, nam de afgelopen weken de rechtsachterpositie over van de geblesseerde Rick Karsdorp. Hoewel Ledezma al vijf jaar onder contract staat bij PSV speelde hij dit seizoen onder Peter Bosz pas voor het eerst als back.