PSV veegt bod Atlético Madrid van twee miljoen euro resoluut van tafel

PSV heeft een officieel bod op doelman Walter Benítez ontvangen. Atlético Madrid is bereid twee miljoen euro te betalen voor de Argentijnse doelman, maar dat bod is voor de Eindhovenaren ‘veel te laag’.

Rik Elfrink schrijft in het Eindhovens Dagblad dat PSV veel meer geld wenst te ontvangen voor de 31-jarige sluitpost. Naar verluidt laat de club Benítez niet naar de Spaanse hoofdstad vertrekken voor minder dan acht tot tien miljoen euro.

In het Philips Stadion heeft Benítez niet de garantie komend seizoen als eerste doelman onder de lat te staan, al wil PSV de keeper ook niet zomaar kwijt. Daarnaast is het ook nog niet zeker dat Benítez bij Atlético Madrid wel eerste doelman zou worden, want daar staat Jan Oblak nog altijd onder contract.

De onderhandelingen met de Madrilenen lopen overigens niet per definitie stuk. Er zijn verschillende constructies denkbaar waarmee Benítez alsnog de overstap zou kunnen maken.

Elfrink schrijft onder meer over een som tekengeld die Benítez tegoed heeft van PSV. Mocht hij afzien van dat tekengeld, dan kunnen de Eindhovenaren eventueel akkoord gaan met een lagere transfersom.

PSV nam Benítez in de zomer van 2022 transfervrij over van OGC Nice. Sindsdien keepte de enkelvoudig Argentijns international 88 officiële duels namens de Brabantse topclub, waarin hij 88 keer moest vissen. 33 keer hield Benítez zijn doel schoon. Over een jaar loopt zijn contract af in Eindhoven.

Eerder maakte Elfrink bekend dat een contractverlenging van Benítez bij PSV vooralsnog niet aan de orde is. Zijn huidige arbeidsovereenkomst met PSV loopt nog tot medio 2025 en als er geen verlenging volgt, kan hij volgend jaar transfervrij weg.

