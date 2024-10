PSV treft in Champions League een opgebloeid PSG: 'Leven zonder Mbappé is een verademing'

De grote droom van Paris Saint-Germain, het winnen van de Champions League, is nog steeds niet uitgekomen. Gaat het de grootmacht uit Parijs na vele mislukte pogingen dit seizoen wél lukken? Voetbalzone praat in aanloop naar het bezoek van PSV aan het Parc des Princes van dinsdag met clubwatcher 'Ed', die als oprichter van PSG Talk bijna dagelijks over zijn geliefde club schrijft en praat.

Door Rian Rosendaal

Geen Mbappé meer

De PSG-watcher en kenner beschrijft het leven in de Franse hoofdstad zonder Kylian Mbappé, tegenwoordig sterspeler van Real Madrid. ''Elke keer als je een speler van dat kaliber verliest, is er natuurlijk een aanpassingsperiode. Dat gezegd hebbende, hebben spelers als Bradley Barcola en João Neves ervoor gezorgd dat de fans inmiddels niet meer met Mbappé bezig zijn.''

''Barcola heeft de positie van Mbappé op de linkerflank overgenomen, met zeven goals in zeven duels in de Ligue 1 als resultaat'', lijkt PSG inmiddels over een nieuwe ster te beschikken. ''En Neves is een briljante middenvelder met nu al zes assist in de Franse competitie. En dat in slechts zeven wedstrijden'', wordt duidelijk dat PSG nog steeds heel veel kwaliteit herbergt.

Er is in PSG-kringen veel meer aandacht voor de jeugdopleiding gekomen. ''Luis Enrique heeft een cultuur geïnstalleerd waarin geen enkele speler groter is dan de club. Mbappé maakte ontzettend veel doelpunten voor PSG, maar het drama dat daarmee gepaard ging, was erg vermoeiend. Het leven zonder Mbappé bij PSG is een verademing. Ik zou zeggen dat heel weinig fans hem missen.''

Frisse wind

Mede door de frisse wind die sinds afgelopen zomer door Parijs waait, vindt 'Ed' het meer dan terecht dat Luis Enrique een nieuw tweejarig contract krijgt voorgeschoteld. ''Absoluut. En eerlijk gezegd weet ik niet waarom het zo lang heeft geduurd. In zijn eerste seizoen won hij met PSG alles in Frankrijk en met één van de jongste teams in de Champions League reikte hij tot de halve finale.''

''De contractverlenging zorgt ook voor de broodnodige stabiliteit. En dat is essentieel met zoveel jonge spelers. Luis Enrique staat een bepaalde manier van spelen voor en hij bouwt echt iets speciaals op in Parijs'', is er alom tevredenheid over de Spaanse coach in Franse dienst. ''Het is een goede zaak dat PSG langer met hem doorgaat en Luis Enrique echt vertrouwen geeft.''

Luis Enrique leunt dus niet langer op Mbappé, maar desondanks loopt er nog kwaliteit genoeg rond in Parijs. En dan gaat het niet alleen om Barcola en Neves. ''Ousmane Dembélé kennen de meeste voetbalfans wel. En sinds zijn komst van FC Barcelona is hij bezig aan een indrukwekkende opmars. Dembélé kan als geen ander iemand passeren en zichzelf in kansrijke positie brengen voor het doel. Vier doelpunten en vijf assists in de Ligue 1 zeggen genoeg over hoe belangrijk hij is voor dit elftal.''

Zijn trainer gaat in ieder geval voorzichtig met Dembélé om. ''Hij kreeg afgelopen zaterdag rust tegen Racing Strasbourg, dus normaal gesproken is hij helemaal uitgerust voor PSV'', zijn de Eindhovenaren alvast gewaarschuwd. ''En dan hebben we het nog niet eens gehad over de backs, in mijn ogen de beste backs in Europa. Achraf Hakimi en Nuno Mendes zijn enorm aanvallend ingesteld en met hun overlappende sprints kunnen ze PSV de nodige problemen bezorgen. Ze zijn snel, technisch en tot geweldige voorzetten in staat.''

Teleurstelling

'Ed' ziet bij PSG echter ook spelers die tegenvallen. ''Dan moet ik direct Randal Kolo Muani noemen. Hij is met hooggespannen verwachtingen en een flinke transfersom (80 miljoen euro, red.) naar PSG gekomen, maar heeft voldoet niet aan de verwachtingen. Hij ontbrak tegen Strasbourg vanwege een lichte enkelblessure, dus wellicht krijgt PSV niet met hem te maken dinsdag. Mocht hij wél op tijd fit zijn, dan heeft Kolo Muani een hoop te bewijzen richting de aanhang.''

''En helaas stelt ook Gianluigi Donnarumma teleur onder de lat. Om de één of andere reden maakt de Italiaans international kinderlijke fouten in de Champions League, waardoor PSG al diverse goals incasseerde op het Europese toneel. Donnarumma deed het eerder nog fantastisch op het allerhoogste niveau, maar dat hebben we helaas nog niet gezien bij PSG.''

Aan Donnarumma de taak om Luuk de Jong en consorten dinsdag van scoren af te houden. Voorafgaand aan de clash met de kampioen van Nederland heerst optimisme in het PSG-kamp. ''Ik sprak onlangs met enkele fans tijdens een livestream na een wedstrijd van PSG en iedereen voorspelde een overwinning op PSV in het Parc des Princes. Ik ga uit van een 2-1 zege, maar dat zal nog moeilijk genoeg worden.''

Kansen voor PSV

''Van wat ik heb gezien en gelezen speelt PSV erg goed en weet het makkelijk te scoren. De verdediging is juist de achilleshiel van PSG, dus daar liggen mogelijkheden voor PSV. PSG is met name kwetsbaar bij spelhervattingen. Maar PSG móét winnen, want daarna volgen in de Champions League krakers tegen Atlético Madrid en Bayern München. En in januari volgt een bezoek van Manchester City aan Parijs. PSG kan zich simpelweg geen puntenverlies veroorloven tegen teams als PSV.''

In de Franse media is PSV de afgelopen weken geen hot item geweest. ''Er is hier niet ingezoomd op specifieke spelers van PSV. nee. Nu Strasbourg-thuis achter de rug is, zal dat ongetwijfeld meer gebeuren. Ik ken Johan Bakayoko, aangezien hij de afgelopen jaren een transfertarget van PSG is geweest. En Walter Benítez ken ik nog van zijn tijd bij OGC Nice.''

''Het is zonder meer een getalenteerde ploeg en ik weet zeker dat Luis Enrique dat zijn spelers ook op het hart drukt. Van onderschatting mag in de Champions League absoluut geen sprake zijn. Ismael Saibari, Ricardo Pepi, Malik Tillman en Guus Til zijn allemaal spelers die optimaal kunnen profiteren van de kleine foutjes die regelmatig in de verdediging van PSG sluipen'', noemt de PSG-volger namen van spelers die de koploper in de Ligue 1 pijn kunnen doen dinsdagavond.

De grote droom

Winst op PSV brengt PSG wellicht dichter bij het verwezenlijken van de ultieme droom: het winnen van de Champions League. ''Het punt is: de eindzege in de Champions League is voor de PSG-fans niet langer de barometer voor de vraag of een seizoen succesvol was of niet'', zo benadrukt 'Ed'. ''Lionel Messi, Neymar en Mbappé zijn allemaal vertrokken. Het FC Hollywood-tijdperk is definitief voorbij.''

''PSG is tegenwoordig echt een sportobject. Het gaat nu om het creëren van een bepaalde cultuur en het ontwikkelen van spelers die echt bij de club horen en voor het logo willen vechten'', is er echt sprake van een cultuuromslag in het Parc des Princes. ''PSG heeft de Champions League proberen te winnen met sterspelers die waarschijnlijk voor het hoge salaris voor de club kozen. Neemt niet weg dat er dit seizoen een gevoel is ontstaan dat men net als afgelopen jaar heel ver kan komen.''

''Maar de wereld stort niet in als dat niet lukt. De fans van PSG willen vooral dat spelers zich ontwikkelen, steeds minder fouten maken en doelpunten maken. Als dat voorspoedig blijft verlopen, dan staat niets een succesvolle campagne van PSG in de Champions League in de weg. We bewaren al dat gepraat over het winnen van de Champions League wel voor als Xavi Simons, hopelijk, volgend seizoen terugkeert bij de club'', zo besluit de PSG-insider met een kwinkslag.