PSV treedt aan met extreem offensief middenveld voor Champions League-kraker tegen Paris Saint-Germain

De opstelling van PSV voor de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain is bekend. Trainer Peter Bosz heeft basisplaatsen in huis voor zowel Malik Tillman als Ismael Saibari, terwijl Noa Lang zijn plek in de voorhoede behoudt. Het duel in het Parc des Princes begint om 21:00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Walter Benítez staat onder de lat in Parijs, waar PSV uiteraard met een viermansverdediging aantreedt. Mauro Júnior, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams moeten Benítez helpen de nul te houden.

Op het middenveld is Guus Til de nummer 10, en wordt hij in zijn rug gesteund door Saibari en Tillman. Rik Elfrink liet op X al weten dat Saibari in een iets meer dienende rol wordt verwacht. Richard Ledezma moet daardoor genoegen nemen met een reserverol.

Voorin behoudt Lang zijn basisplaats, al is het nog de vraag hoe lang hij kan spelen tegen PSG. Luuk de Jong en Johan Bakayoko zijn de overige twee aanvallers.

Trainer Peter Bosz heeft te maken met een flink aantal afwezigen tegen PSG. Naast de al langer geblesseerden Joey Veerman, Sergiño Dest en Hirving Lozano zijn ook Jerdy Schouten en Rick Karsdorp niet fit. Daarnaast is Ivan Perisic niet speelgerechtigd in de Champions League.

Bosz kijkt uit naar het duel met PSG, niet in de laatste plaats vanwege de aanvallende speelstijl van collega-trainer Luis Enrique. “Dat is wat wij in Nederland ook willen en vaak hebben.”

“De speelstijl en filosofie komt deels overeen met die van ons, al hebben wij meer een aanspeelpunt voorop en spelen zij met een zwervende spits. Zij hebben heel veel kwaliteiten aan de bal en we moeten ons aanpassen omdat wij een aantal van onze spelers missen.”

Opstelling Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, João Neves, Fabián Ruiz; Dembélé, Lee, Barcola

Opstelling PSV: Benítez; Mauro Júnior, Flamingo, Boscagli, Dams; Saibari, Tillman, Til; Bakayoko, De Jong, Lang.