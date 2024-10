PSV start met Ricardo Pepi in plaats van Luuk de Jong aan Eredivisie-duel met PEC Zwolle

De opstelling van PSV voor de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle is bekend. Ricardo Pepi start in de spits, waardoor Luuk de Jong op de bank begint. Verder keren Rick Karsdorp en Ivan Perisic terug in het elftal, wat ten koste gaat van Mauro Júnior en Johan Bakayoko. Het duel in het Philips Stadion begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 1.

Walter Benítez staat onder de lat, waar PSV op eigen veld met vier verdedigers aantreedt. Karsdorp keert terug in het elftal nadat hij Paris Saint Germain-uit (1-1) moest missen wegens lichte klachten. Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams completeren de defensie.

Op het middenveld mag Malik Tillman het andermaal laten zien op 6, nadat hij die positie tegen PSG al zeer overtuigend invulde. Ismael Saibari staat naast de Amerikaan, terwijl Guus Til de meest aanvallende middenvelder van dienst is.

In de voorhoede start Pepi in de spits, als vervanger van De Jong, die op de bank begint. Verder keer Perisic terug in het elftal. De ervaren Kroaat krijgt in de Eredivisie de laatste weken de voorkeur boven Bakayoko en dat is ook zaterdagavond het geval. Noa Lang, midweeks nog trefzeker tegen PSG, start vanaf links.

Het contrast tussen een wedstrijd in de Champions League tegen PSV en een Eredivisie-duel tegen PEC is op zijn zachtst gezegd groot. Peter Bosz zou Peter Bosz echter niet zijn als hij niet zou waken voor het gevaar van de Blauwvingers. Van een ‘makkie’ wil de oefenmeester dan ook niets weten.

“Dat is amateur-denken en daarom staan wij bovenaan. Wij doen dat niet. Vorig jaar waren we altijd heel constant na Europese duels. Uit bij FC Twente hebben ze bijvoorbeeld gelijkgespeeld (1-1, red.). We mogen ze echt niet onderschatten.”

Opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Tillman, Til, Saibari; Perisic, Pepi, Lang.

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Floranus, Aertssen, MacNulty, Van der Haar; Namli, Monteiro, El Azzouzi, Van den Berg, Mbayo; Vente.