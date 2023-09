PSV start met Lozano en Til in Almere; Bosz wijst vervanger Bella-Kotchap aan

Zaterdag, 23 september 2023 om 19:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:20

De opstelling van PSV voor het duel met Almere City is bekend. Trainer Peter Bosz kiest bij afwezigheid van Armel Bella-Kotchap voor André Ramalho. Hirving Lozano maakt ten koste van Johan Bakayoko zijn basisrentree voor PSV, terwijl Guus Til de voorkeur krijgt boven Ismael Saibari. Ook Patrick van Aanholt keert terug in het elftal. Dat gaat ten koste van Jordan Teze. De wedstrijd begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Walter Benítez verdedigt het doel van de Eindhovenaren in Flevoland. De verdediging bestaat uit Sergiño Dest, Ramalho, Olivier Boscagli en Van Aanholt. Jerdy Schouten en Joey Veerman zijn de controleurs op het middenveld, waarop Til de meest vooruitgeschoven man is. Spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Lozano (rechts) en Noa Lang (links).

Almere City wist vorig weekend een historisch resultaat te behalen tegen Excelsior. Dankzij het 0-0 gelijkspel in Rotterdam pakte de ploeg zijn allereerste Eredivisie-punt ooit. De visite van PSV wordt de eerste keer dat een ploeg uit de traditionele top drie op bezoek komt in de Eredivisie. Het Yanmar Stadion is dan ook volledig uitverkocht voor het duel. "Ik heb er heel veel zin in", vertelde trainer Alex Pastoor bij Omroep Flevoland. "Ik vind het prachtig om weer zo'n wedstrijd te spelen. Vooral omdat we vorige week toch een ander soort wedstrijd hebben gespeeld dan de vier daarvoor. We hebben niet alleen een punt gehaald, maar onszelf ook zelfvertrouwen teruggegeven."

Het zelfvertrouwen bij PSV zal midweeks juist een deuk(je) hebben opgelopen. De Eindhovenaren konden uiteindelijk niet mee met Arsenal en verloren kansloos met 4-0. De omschakeling van het Emirates Stadium naar het Yanmar Stadion is een flinke, maar Bosz wil geen excuses horen. "Ik vind dat wij als topclub verplicht zijn om te winnen", liet hij vrijdag weten. "Of we nou wel of niet uit een Europese wedstrijd komen. Dit zijn andere krachtsverhoudingen en ik had dit ook gezegd als we tegen een andere tegenstander hadden gespeeld. Twee dagen om te herstellen is weinig, maar we zijn fit genoeg.” Bella-Kotchap ontbreekt wegens kiespijn.

Opstelling Almere City: Bakker; Floranus, Van Bruggen, Barbet, Royo; Akujobi, Resink, Koopmeiners, Ritsmeester van de Kamp; Robinet, Van La Parra.

Opstelling PSV: Benítez; Dest, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Schouten, Til, Veerman; Lozano, De Jong, Lang.