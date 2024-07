PSV staat trio niet af voor Olympische Spelen; Ajax moet wel een speler missen

Ismael Saibari, Malik Tillman en Ricardo Pepi krijgen geen toestemming om deel te nemen aan de Olympische Spelen, zo maakte trainer Peter Bosz dinsdag bekend tijdens een persmoment van PSV. Een dag later meldt het Argentijnse Diario Uno dat Ajax-doelman Gerónimo Rulli toch wel afreist naar de Spelen van Parijs.

Pepi en Tillman moesten deze zomer kiezen uit de Copa America of de Olympische Spelen, zo onthulde Bosz tijdens zijn eerste ontmoeting met de pers in het seizoen 2024/25. De Amerikanen werden in hun geboorteland al snel uitgeschakeld, waardoor zij zich na hun vakantie weer moeten melden bij PSV.

Deelname aan de Olympische Spelen, die op 26 juli van start gaan en eindigen op 11 augustus, zit er niet in voor Tillman en Pepi. “Wij hoeven hier geen toestemming voor te geven, dus dat doe ik ook niet”, aldus Bosz. PSV speelt op zondag 4 augustus al om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord.

Sterspeler Johan Bakayoko, die met België in de achtste finales van het EK strandde, moet zich net als Tillman en Pepi over twee weken weer melden in Eindhoven. Het is echter ook goed mogelijk dat de 21-jarige buitenspeler in de komende weken een uitgaande transfer maakt.

Ajax

Rulli, de 32-jarige reservedoelman van Ajax, mag zich volgens de Argentijnse berichtgeving wel opmaken voor de Olympische Spelen van Parijs. Eerder verwachtte men dat Emiliano Martínez mee zou gaan als een van de dispensatiespelers bij Argentinië Onder 23, maar de ervaren goalie kreeg geen toestemming van zijn werkgever Aston Villa

Ajax zou reeds toestemming hebben gegeven aan Javier Mascherano om Rulli definitief op te roepen. De doelman vormt samen met Nicolás Otamendi (Benfica) en Julián Álvarez (Manchester City) het meest ervaren trio in de Argentijnse selectie.

Momenteel neemt Rulli nog deel aan de Copa América, waardoor hij niet aanwezig was bij de eerste trainingssessies van Francesco Farioli bij Ajax. De vraag is of hij na de Olympische Spelen überhaupt nog terugkeert in Amsterdam, daar hij zijn zinnen zou hebben gezet op een vertrek.

