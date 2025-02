PSV-spits Pérez gaat in op Ajax-vraag van Joep Schreuder: 'Je hoeft niet zo bang te kijken'

Met Lucas Pérez heeft PSV zijn gewenste (tijdelijke) vervanger van de geblesseerde Ricardo Pepi binnengehaald. De Spanjaard gaf zondag zijn eerste interviews en sloeg daarbij NOS-verslaggever Joep Schreuder niet over. Het tweetal besprak onder meer de situatie in de Eredivisie, waarin PSV vijf punten minder heeft dan koploper Ajax.

Pepi moet waarschijnlijk de rest van het seizoen missen wegens een knieblessure. PSV zocht zodoende naar een transfervrije spits en kwam uit bij de 36-jarige Lucas, die vanwege privéredenen, waar hij momenteel niet verder over uitweiden, niet leek te komen. Nu is Lucas er toch, tot het einde van het seizoen.

“Dit is een nieuw land voor me”, vertelt de aanvaller, die met zijn voornaam Lucas op het shirt gaan spelen. “En dan bij een grote club als PSV…Daar ben ik erg blij mee. Ook omdat ik zonder club zat. Ik wilde graag blijven bij Deportivo La Coruña, maar dat kon niet. Dat soort dingen gebeuren in het voetbal, daar kun je niets aan doen.” Perez speelde liefst 172 wedstrijden voor Deportivo (62 goals, 53 assists) en kwam ook uit voor clubs als Arsenal, West Ham United en PAOK.

“Maar dat gaf me wel de mogelijkheid om hier naartoe te komen en de ploeg met mijn ervaring aan prijzen te helpen. En de ploeg te helpen met doelpunten en assists.” Lucas heeft zijn huiswerk gedaan en is op de hoogte van de Eredivisie. “Er spelen grote clubs, ook op Europees niveau. Er ontwikkelen zich ook spelers tot een heel hoog niveau, en die gaan dan naar grotere competities. Er zit veel talent.”

Schreuder wijst Lucas op het feit dat PSV onlangs nog vijf punten meer had dan Ajax, maar dat de Amsterdammers tegenwoordig de koploper zijn met vijf punten meer dan de Eindhovenaren. Of Lucas daarvan op de hoogte is? “Jazeker. Je hoeft niet zo bang te kijken. Dat moeten we rechtzetten. In de Eredivisie wordt hard gestreden. Niet alles gaat zoals je wilt.”

“Het waren vijf punten voorsprong, nu staat Ajax voor. Prima, dat gaan we omdraaien”, klinkt het strijdvaardig uit de mond van Lucas, die aangeeft trainer Peter Bosz zondag ontmoet te hebben. "Hij weet wat ik kan brengen. We hadden het over een aantal wedstrijden die hij gezien had."

"Hij had het over het niveau van de spelers en hoe ik ze kan helpen. Dat klonk goed", aldus Lucas. De routinier hield zich de laatste tijd fit bij de Spaanse vierdeklasser Rayo Majadahonda en mist in principe alleen wedstrijdritme.