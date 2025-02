PSV-spits Lucas Pérez doet hartverscheurend boekje open over zijn jeugd en relatie met zijn ouders

Lucas Pérez heeft in gesprek met Cadena COPE een hartverscheurend boekje opengedaan over zijn jeugd en relatie met zijn ouders. De 36-jarige spits van PSV vertelt dat hij is opgevoed door zijn opa en oma, omdat zijn vader en moeder hem achterlieten in een weeshuis toen hij twee jaar oud was. Zijn vader wil daarnaast alimentatie ontvangen tot de dag dat hij dood gaat.

“Ik ben opgegroeid bij mijn grootouders, nadat mijn ouders me achterlieten bij een weeshuis toen ik twee jaar oud was”, vertelt de PSV’er. “Dit seizoen kreeg ik een bericht van mijn vader. Hij eiste dat ik de rest van zijn leven alimentatie zou betalen.”

Pérez vertelt dat hij een aantal maanden, tot zijn vertrek bij Deportivo La Coruña, veel angst en stress heeft gehad. “Omdat ik heel veel moeilijke periodes in mijn leven opnieuw heb moeten beleven. Een kind moet een vader en moeder als aanspreekpunt hebben. Gelukkig had ik mijn grootouders.”

Ook zijn moeder heeft in het verleden geld geëist, aldus de Spanjaard. “Toen ik bij Arsenal tekende, stuurde ze een fax waarin ze om geld vroeg.”

De interesse van PSV in Pérez werd begin dit jaar bekend. Pérez kon toen nog niet akkoord gaan, omdat hij nog wat zaken moest afhandelen met Deportivo. De spits vertelt waarom hij wilde vertrekken bij de Spanjaarden. “De problemen met mijn vader zijn er nog steeds. De rechtszaak komt eraan en ik heb hem verschillende keren ontmoet.”

“Omdat de situatie bij de club niet goed was en ik me niet gewaardeerd en gesteund voelde, wilde ik liever weg.” Pérez laat weten dat PSV hem op 30 januari een aanbieding deed. “Maar ik kon nog niet tekenen. Ze zeiden dat ze op me zouden wachten. Ik heb verschillende aanbiedingen gekregen, maar die waren niet zoals die van PSV.”