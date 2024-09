PSV slaat dubbelslag bij uitverkiezing Speler en Talent van het Jaar

Luuk de Jong heeft maandagavond de prijs voor Speler van het Jaar in de Eredivisie over het seizoen 2023/24 in ontvangst mogen nemen. Hij versloeg daarmee Dávid Hancko, Vangelis Pavlidis, Sem Steijn en Joey Veerman. Johan Bakayoko werd uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van het Jaar.

De Jong ontving de prijs na een geweldig seizoen onder Peter Bosz. PSV werd landskampioen en gooide hoge ogen in de Champions League.

De Jong had daar een grote bijdrage in. De centrumspits produceerde 29 doelpunten en 15 assists. Broer Siem overhandigde de award.

De aanvoerder van PSV is de opvolger van Orkun Kökcü, die de prijs een jaar eerder in ontvangt mocht nemen. De Turkse middenvelder werd kampioen met Feyenoord en verzilverde daarna zijn goede seizoen door een transfer te maken naar Benfica.

Talent van het Jaar

Johan Bakayoko is maandagavond uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van het Jaar in de Eredivisie. De PSV'er kende een uitstekend seizoen 2023/24 en zag dat beloond worden met de fraaie onderscheiding. De prijs ontving Bakayoko van teamgenoot en goede vriend Isaac Babadi.

De Belgische vleugelflitser kwam tot 33 duels afgelopen seizoen. Met zijn 12 doelpunten en 9 assists had hij een enorme bijdrage in de landstitel van PSV.

Bakayoko is de opvolger van Xavi Simons, die dit seizoen wederom wordt verhuurd aan RB Leipzig. Eerder wonnen onder meer Arjen Robben, Dennis Bergkamp, Robin van Persie en Wesley Sneijder de prijs.

De prijs voor Doelpunt van het Jaar ging naar Feyenoorder Igor Paixão, die in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht van hele grote afstand prachtig raak schoot. Edwin van der Sar ontving de Eredivisie Oeuvre Award.