PSV schiet eigen record uit de boeken op zeer eenvoudige middag tegen NEC

PSV heeft voor de vijfde keer op rij gewonnen in de Eredivisie. De regerend landskampioen won zaterdag eenvoudig met 2-0 van NEC en staat op vijftien punten uit vijf duels. PSV heeft nu in 55 opeenvolgende duels gescoord in de Eredivisie, een record dat al in handen was van de koploper (54 duels). Daarnaast staat Luuk de Jong nu op 180 goals in competitieverband.

Richard Ledezma en Matteo Dams werden centraal achterin geassisteerd door Ryan Flamingo en Olivier Boscagli, met Walter Benítez als keeper daarachter. Jerdy Schouten kreeg op het middenveld hulp van Joey Veerman en Guus Til. Johan Bakayoko (rechts) en Tillman (links) moesten zorgen voor de aanvoer naar aanvalsleider De Jong. Hirving Lozano was geblesseerd en Noa Lang en Rick Karsdorp ontbraken in de wedstrijdselectie.

NEC moest al na tien minuten verder met tien man. Kodai Sano hield Til vast binnen de zestien, waardoor de bal op de stip kwam te liggen en de Japanse middenvelder rood kreeg voorgehouden. Er werd voorafgaand aan de situatie geen buitenspel geconstateerd door de VAR, waardoor De Jong mocht aanleggen en voor de 180ste keer scoorde in de Eredivisie.

Til had al een groot aandeel in de 1-0 en zorgde zelf voor de 2-0. Zijn knal verdween via Calvin Verdonk in het Nijmeegse doel. NEC kon eigenlijk niet anders doen dan tegenhouden en de ruimtes klein maken. PSV maakte voor rust geen haast om ook de derde treffer aan te tekenen.

Na rust kregen de toeschouwers in het Philips Stadion een redelijk gezapige wedstrijd voorgeschoteld. PSV schreeuwde om een strafschop na vermeend hands van Mees Hoedemakers, maar de VAR achtte het niet noodzakelijk om arbiter Dennis Higler naar het scherm te roepen.

Rogier Meijer gooide na een uur spelen Sontje Hansen voor de leeuwen, maar het inspireerde NEC niet tot een comeback in Eindhoven. De Jong kopte nog een keer op doel en Stijn van Gassel redde bekwaam op een knal van afstand van Ledezma.

Bosz wisselde ook volop en gunde Ismael Saibari, Ricardo Pepi en Couhaib Driouech speeltijd in de slotfase. Schouten, De Jong en Tillman mochten gaan rusten. Veerman werd nog gestuit door Van Gassel, waardoor PSV het meest doen met een regelmatige 2-0 zege. Dinsdag wacht de Champions League-kraker tegen Juventus.