PSV raakt Malik Tillman voor 'langere tijd' kwijt: Amerikaan loopt zware blessure op

Malik Tillman heeft een zware enkelblessure opgelopen, melden onder meer De Telegraaf en Voetbal International. De Amerikaan ligt er naar verwachting voor 'langere tijd' uit.

PSV heeft tegenover Voetbal International aangegeven dat er nog enkele onderzoeken zullen plaatsvinden. Daarna komt er waarschijnlijk meer duidelijkheid over de precieze ernst van de blessure.

Duidelijk is dat de blessure vers is en dat er nog geen mogelijke rentree-datum bekend is. Het wegvallen van Tillman is een enorme domper voor de speler zelf en PSV, waar hij dit seizoen één van de absolute uitblinkers was.

Door de absentie van Tillman lijken er de komende tijd meer kansen te liggen voor Guus Til, die zaterdagmiddag ook start tegen PEC Zwolle. Ismael Saibari, die in Zwolle op de bank begint, kan daar de komende tijd ook spelen met Joey Veerman en Jerdy Schouten in zijn rug op het middenveld.

Tillman zou er in aanstaande dinsdag in de Champions League-ontmoeting met Rode Ster Belgrado sowieso niet bij zijn geweest door een schorsing.

Tillman voegt zich de ziekenboeg met Sergiño Dest, Adamo Nagalo, Couhaib Driouech en Isaac Babadi. De twee laatstgenoemden hebben de training wel weer hervat.

Het lijkt vrijwel zeker dat ook Dest en Nagalo eerder zullen terugkeren dan Tillman.