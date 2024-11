PSV-publiekslieveling Andrés Guardado kondigt definitief voetbalpensioen aan

Andrés Guardado houdt het op zeer korte termijn voor gezien. De 38-jarige middenvelder, die drie seizoenen lang het shirt van PSV droeg, maakt het seizoen bij het Mexicaanse Club León af en hangt zijn kicksen daarna aan de wilgen.

Dat meldt Guardado zelf via Instagram. In de nacht van zondag op maandag speelt hij mogelijk al de slotnoot van zijn carrière.

Dan neemt hij het met Club León namelijk op tegen Monterrey in de laatste competitiewedstrijd van de Mexicaanse Liga MX. Er is nog een kleine kans dat Guardado en co de play-offs halen, maar indien dat niet gebeurt, speelt de linkspoot aankomend weekeinde zijn laatste duel als profvoetballer.

"Ik vertrek dankbaar en ben erg trots door alles wat ik heb kunnen bereiken en doordat ik mijn droom heb waargemaakt", laat Guardado weten via zijn sociale media, alvorens hij een dankwoord uitspreekt aan al zijn voormalig werkgevers.

"Dank aan Atlas Guadalajara, de club die mij heeft opgeleid, en mij de kans heeft gegeven om voetballer te worden, en vervolgens aan alle anders clubs waarvoor ik mocht spelen: Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV en Real Betis."

In oktober nam Guardado al afscheid als international van Mexico, het land waarvoor hij maar liefst 182 keer uitkwam. Op termijn begint de routinier bij el Tri als assistent zijn trainersloopbaan.

Tussen 2014 en 2017 kwam Guardado 102 keer in actie namens PSV. In die tijd wonnen de Eindhovenaren twee landstitels, terwijl Guardado uitgroeide tot publiekslieveling en reserve-aanvoerder.