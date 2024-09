PSV presenteert ‘bijzonder getalenteerde speler’ als laatste zomeraanwinst

Joel Ndala (18) speelt dit seizoen op huurbasis voor PSV. De Engelse buitenspeler komt voor een jaar over van Manchester City, waarna de Eindhovenaren de optie hebben om hem definitief te kopen. Ndala sluit in eerste instantie aan bij Jong PSV.

Ndala reageert via de clubwebsite van PSV op zijn transfer. “Het hele plaatje klopt. Het plan, de verwachtingen en de mogelijkheden om die verwachtingen waar te maken. Daarom had PSV, buiten het feit dat het een grote club is, al snel een streepje voor op de andere opties.”

Jan Vennegoor of Hesselink, technisch manager van het beloftenelftal van PSV, is in zijn nopjes met de komst van Ndala. “Joel is een bijzonder getalenteerde speler. We zijn blij dat hij in ons plan gelooft. Hij is een veelzijdige speler, die met zijn snelheid en techniek heel goed in het Nederlandse voetbal past.”

Ndala zal zijn minuten in eerste instantie maken voor Jong PSV. Daar moet hij zichzelf ontwikkelen tot volwaardig A-selectie-speler. Mocht PSV na het huidige seizoen tevreden zijn over de achttienjarige vleugelspeler, kan het hem voor een bedrag van tussen de 7 en 10 miljoen euro overnemen van Manchester City.

Indien PSV Ndala permanent strikt, tekent hij een contract tot medio 2029. The Citizens beschikken vanaf dat moment over een terugkoopclausule. "Naar verwachting gaat dat zeker om enkele tientallen miljoenen", schreef journalist Rik Elfrink eerder daarover namens het Eindhovens Dagblad.

De buitenspeler van Manchester City maakte nog geen minuten in de Premier League of op het Europese toneel. In de Premier League Onder 18 kwam Ndala afgelopen seizoen tot dertien goals en zeven assists in twintig wedstrijden.

In het hoogste beloftenelftal van Manchester City, dat speelt in de Premier League 2, is het moyenne van Ndala minder goed. In zeventien wedstrijden wist hij slechts eenmaal te scoren en een assist af te leveren. Ndala is geboren in Manchester en wordt daardoor gezien als kind van de club. De afgelopen acht jaar genoot hij zijn jeugdopleiding bij de Engelse grootmacht.