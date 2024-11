PSV pakt knap een punt in Youth League-duel met Girona na rode kaart in eerste helft

PSV Onder 19 is er opnieuw niet in geslaagd om te winnen in de UEFA Youth League. De beloftenploeg uit Eindhoven begon dinsdag nog wel voortvarend tegen Girona, maar moest na een rode kaart in de eerste helft genoegen nemen met een punt: 1-1. PSV heeft uit de eerste vier Europese wedstrijden twee punten verzameld.

PSV begon het duel als nummer 29 van de Youth League-ranglijst, met één punt. Na nederlagen tegen Juventus (1-0) en Sporting Portugal (0-2) werd er twee weken geleden gelijkgespeeld tegen Paris Saint-Germain (3-3).

Girona is de Youth league een stuk beter begonnen. Vóór dinsdag hadden de Spanjaarden twee duels gewonnen (waaronder 2-0 tegen Feyenoord) en één keer gelijkgespeeld, waardoor ze plek zes op de ranglijst bezetten toen er werd afgetrapt in Eindhoven.

Beide ploegen waren in de eerste twintig minuten één keer dreigend. Eerst schoot PSV-aanvaller Jairo Beerens net naast na een lage voorzet vanaf rechts, even later bracht doelman Tijn Smolenaars redding op een poging van Girona.

Na een klein half uur opende PSV de score. Nadat Smolenaars nog uitstekend redding had gebracht in de één tegen één, was met Manuel Bahaty die direct daarna aan de andere kant van het veld de 1-0 op het bord zette.

Die voorsprong hielden de Eindhovenaren vast tot de rust, al eindigden ze de eerste helft wel met een man minder. In de 37ste minuut kreeg Nicolaas Verkooijen zijn tweede gele kaart, waardoor de middenvelder voortijdig kon gaan douchen.

PSV hield de krappe voorsprong met een man minder niet vast. Smolenaars zat er naast bij een vrije trap van Girona, dat de achterstand dus wegpoetste en voelde dat er meer te halen viel op De Herdgang. PSV hield echter dapper stand in het laatste halfuur en stapte met een punt van het veld.

PSV staat nu 29ste in de Youth League, waar de eerste 22 ploegen doorgaan naar de volgende ronde. De jeugdploeg stuit in de Youth League nog Shakhtar Donetsk en Stade Brest.