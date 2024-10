PSV pakt een zwaarbevochten punt op bezoek bij Paris Saint-Germain

PSV heeft dinsdag in de Champions League een uiterst knap punt gepakt. Op bezoek bij Paris Saint-Germain kwam het tegen de verhoudingen in op voorsprong via Noa Lang, maar zag het hoe Achraf Hakimi in de tweede helft de gelijkmaker maakte: 1-1. Via een uitbraak was een overwinning zelfs nog mogelijk geweest, ware het niet dat Guus Til de enorme kans verprutste. Door het gelijkspel komt PSV op een totaal van twee punten, PSG blijft steken op vier punten.

Peter Bosz moest op het middenveld een oplossing zien te vinden om het gemis van Joey Veerman en Jerdy Schouten op te vangen. De zestigjarige oefenmeester koos voor een extreem offensief middenveld met Guus Til, Ismael Saibari en Malik Tillman. Voorin behield Lang dus zijn basisplaats.

PSV kwam al na één minuut met de schrik vrij. Rechtsback Achraf Hakimi dook op in de zestienmeter, maar treuzelde net te lang, waardoor Matteo Dams kon ingrijpen. Na tien minuten volgde de volgende grote kans voor PSG, maar Bradley Barcola plaatste zijn inzet net voorlangs het doel van Walter Benítez.

Het eerste werk voor de Argentijnse doelman liet vervolgens ook niet lang op zich wachten. Na een fraaie actie van Warren Zaïre-Emery kon Kang-In Lee op de rand van de zestien uithalen, maar Benítez tikte zijn inzet langs de paal. Een minuut later kreeg Ousmane Dembélé een reusachtige kans, maar hij liep een voorzet van Nuno Mendes van dichtbij tegen de lat.

PSV had het de eerste helft ontzettend zwaar in Parijs en het mocht dan ook een klein wonder heten dat het de kleedkamer opzocht met een voorsprong. Dembélé roste wild over na een fout in de Eindhovense opbouw, waarna PSV zelfs volledig tegen de verhoudingen in de voorsprong pakte in het Parc des Princes.

Boscagli kwam goed voor zijn man en onderschepte de bal, waarna PSV razendsnel naar het doel ging. Lang zocht op de rand van de zestien naar zijn rechterbeen en schoot heel zuiver in de korte hoek: 0-1. Vlak voor rust veranderde Boscagli nog bijna in de schlemiel na een enorme fout in de opbouw, maar Benítez redde knap op de inzet van Lee.

Na rust zette PSG flink aan en werd het doel van PSV flink onder vuur genomen. Hakimi schoot van een meter of twintig snoeihard op het doel. De bal leek recht op Benítez af te gaan, maar de doelman verkeek zich op de zwabber in het schot en zag de bal met een stuit door zijn benen schieten. Door de gelijkmaker was het vertrouwen van de Fransen weer helemaal terug.

Na een uur spelen kreeg Til dé opgelegde kans om PSV weer op voorsprong te schieten. Oog in oog met Gianluigi Donnarumma koos hij er echter voor om de bal af te leggen op Lang, maar daar kon Marquinhos gemakkelijk tussenkomen. Na de reuzenkans voor Til ging de Parijse storm in ieder geval liggen, al kwam PSV ook nauwelijks meer over de middellijn.

De ploeg van Bosz voelde steeds meer dat er wat te halen viel en ging spelen voor het ene punt. Hakimi was enkele keren dicht bij de winnende treffer, maar echt grote uitgespeelde kansen kwamen er niet meer voor de thuisploeg. In de blessuretijd dacht PSG nog een strafschop te krijgen na een overtreding van Boscagli op Marco Asensio, maar de VAR draaide die beslissing terug. Benítez pakte daarna op heroïsche wijze een kopbal van Marquinhos, waarna het punt gevierd kon worden.