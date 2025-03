PSV op rapport: twee uitblinkers en slechts één onvoldoende na knap resultaat bij Arsenal

PSV heeft de Champions League woensdagavond toch nog met een opgeheven hoofd kunnen verlaten. Nadat de Eindhovenaren vorige week met 1-7 onderuitgingen in eigen huis tegen Arsenal, speelden ze de return in Londen in de achtste finale knap gelijk: 2-2. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van PSV met een rapportcijfer.

Ondanks het knappe gelijkspel zag PSV er met name verdedigend een aantal keer kwetsbaar uit. De zwakste schakel achterin bij de Eindhovenaren was Tyrell Malacia. Voorafgaand aan de 1-0 speelde hij een negatieve rol vanwege een misverstand met Armando Obispo. Al waren vooral Obispo en Adamo Nagalo, die te weinig drukzetten bij het afstandsschot van Oleksandr Zinchenko, verantwoordelijk voor die tegengoal.

Malacia speelde vooral een negatieve hoofdrol bij de 2-1. De linksback greep onvoldoende in, waardoor Raheem Sterling een voorzet kon geven vanaf rechts. Die werd binnengekopt door Declan Rice. Walter Benítez was bij beide tegengoals ondertussen niets aan te rekenen, en de doelman verrichte later in het duel nog een aantal prima reddingen.

Op het middenveld zorgde Jerdy Schouten voor stabiliteit, en ook Isaac Babadi liet zich regelmatig zien. Laatstgenoemde gaf de assist op Couhaib Driouech voor de 2-2. In de eerste helft was Guus Til de aangever bij de 1-1 van Ivan Perisic.

Voorin was gelegenheidsspits Perisic dus verantwoordelijk voor een treffer, en sowieso liet de Kroaat naarmate de wedstrijd vorderde een aantal keer goede dingen zien. Datzelfde gold voor Driouech, de maker van de 2-2. Rechtsbuiten Johan Bakayoko was een stuk minder zichtbaar.

Walter Benítez 7

Richard Ledezma 6

Adamo Nagalo 6,5

Armando Obispo 5,5

Tyrell Malacia 5

Guus Til 7

Jerdy Schouten 7

Isaac Babadi 7

Johan Bakayoko 6

Ivan Perisic 7,5

Couhaib Driouech 7,5

Joey Veerman 6,5