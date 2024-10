PSV Onder 19 verliest na Juventus ook van Sporting Portugal in Youth League

PSV Onder 19 heeft ook zijn tweede Youth League-wedstrijd verloren. Na de 1-0 nederlaag tegen Juventus ging het dinsdagmiddag ook mis, tegen Sporting Portugal: 0-2. Afonso Moreira maakte op slag van rust de 0-1. In de tweede helft maakte Eduardo Felicíssimo de tweede en laatste treffer van de middag.

PSV liet voor rust meermaals na om op voorsprong te komen. Zo miste Ayodele Thomas een grote kans, al had hij ook de pech dat de bal de doellijn net niet passeerde. Ook Manuel Bahaty kreeg het niet voor elkaar om de 1-0 aan te tekenen, daar doelman Miguel Gouveia knap redde.

Op slag van rust sloeg Sporting toe. Moreira nam een diepe bal knap aan, slalomde langs de Eindhovense defensie en rondde met een hard en hoog schot fraai af: 0-1.

De volgende tegenvaller volgde al snel in de tweede helft. Rayhan Momade schilderde een hoekschop op het hoofd van Felicíssimo, die overtuigend raak kopte: 0-2. Het bleek een gevoelige tik voor PSV, dat weinig meer wist te creëren. Sami Bouhoudane probeerde het nog met een schot, waar te weinig overtuiging in zat.

In de 81ste minuut kreeg PSV nog een uitgelezen kans om terug in de wedstrijd te komen, toen Noah Fernández na een goede combinatie met Thomas een vrije schietkans kreeg. Zijn poging van net buiten de zestien vloog jammerlijk over.

De ploeg van trainer Vincent Heilmann komt op 22 oktober weer in actie in de Youth League. PSV gaat dan op bezoek bij de leeftijdsgenoten van Paris Saint-Germain.

Opstelling PSV: Smolenaars; Waayers, Bresser, Van Hoogen, Bos; Merién, Van den Berg, Fernández; Thomas, Bouhoudane, Bahaty.