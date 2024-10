PSV Onder 19 heeft in de derde Youth League-wedstrijd het eerste punt behaald. Na nederlagen tegen Juventus en Sporting Portugal onder 19 werd het tegen PSG onder 19 3-3. Voor rust namen de Eindhovenaren twee keer de leiding, maar gingen ze met een 2-2 stand de kleedkamer in. Na de pauze kwam PSG op voorsprong, maar in de spannende slotfase zorgde PSV voor de gelijkmaker.

PSV begon sterk aan de wedstrijd tegen PSG. Doelman Bilal Laurendon wist een voorzet vanaf de rechterkant niet goed weg te boksen, waardoor Fabio Kluit profiteerde door met een harde knal vanaf randje zestien de Eindhovenaren na zes minuten op 0-1 te zetten.

PSG begon langzaam beter in de wedstrijd te komen. Adam Ayari kapte vanaf rechts naar binnen en zocht naar ruimte voor een schot. Zijn poging werd van richting veranderd door aanvoerder Floris Bos en vervolgens bij de tweede paal binnen geknikt door Yanis Khafi: 1-1.

Vlak voor rust stelde PSV weer orde op zaken. Fabian Merién stond helemaal vrij bij de eerste paal en kopte een hoekschop vanaf links eenvoudig binnen: 1-2.

Toch gingen de Eindhovenaren niet met een voorsprong rusten. PSG veroverde de bal na een harde tackle op linksback Bos en zette een counter in. Rechtsbuiten Mahamadou Sangaré ging op avontuur en vond met zijn linker, via de vingertoppen van keeper Tijn Smolenaars, de verre hoek: 2-2.

Na rust was het PSG dat voor het eerst in deze wedstrijd de voorsprong pakte. Na slordig balverlies stond PSV achterin ineens in ondertal. Doelman Smolenaars redde knap op een inzet van dichtbij, maar in de rebound werd hij alsnog geklopt door Khafi: 3-2.

PSV ging met man en macht op zoek naar een resultaat. Nadat Robin van Duiven eerst een schot gepareerd zag worden door de Franse doelman, wist hij in de 79e minuut wel het net te vinden. Een lage voorzet stuiterde omhoog via een sliding van een verdediger, waarna Van Duiven scherp was en via de hand van de keeper raak kopte: 3-3. De ontlading bij PSV was groot.

In de laatste minuut kwamen de Eindhovenaren nog goed weg. Doelman Smolenaars liet een van richting veranderd schot los, maar zag de rebound van de lijn gehaald worden. PSV pakt zodoende na de nederlagen tegen Juventus en Sporting voor het eerst een punt in de Youth League.

Opstelling PSV: Smolenaars; Waayers, Bresser, Gomez van Hoogen, Bos; Merién, Fernandez, Van den Berg; Kluit, Van Duiven, Thomas.