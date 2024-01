PSV mogelijk tóch nog transfermarkt op na ‘vrees voor serieus fysiek probleem’

Het is niet ondenkbaar dat PSV zich in de laatste dagen van de winterwindow nog serieus gaat roeren op de transfermarkt. Dat meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zondagavond. Reden daarvoor is een potentieel 'serieuze' blessure van Noa Lang.

De aanvaller werd in het duel met Almere City (2-0) voortijdig naar de kant gehaald. Aanvankelijk werd aan kramp gedacht, maar volgens Elfrink leeft Lang momenteel tussen hoop en vrees.

"Of het daadwerkelijk kramp is, is nog geenszins zeker. Er is vrees dat de blessure van Lang ernstiger is, maar het is afwachten of die vrees waarheid wordt", schrijft Elfrink.

Een scenario waarbij Lang er weer voor langere tijd geblesseerd uitligt, valt niet af te schrijven. De 25-jarige smaakmaker ondergaat maandag medisch onderzoek, wat uitsluitsel moet bieden over de ernst van zijn kwetsuur.

"Een nieuwe hamstringkwetsuur zou wel heel slecht uitkomen, want dan zou hij er dit seizoen voor de vierde keer uitliggen", vreest Elfrink, die tevens een chaotisch einde van de transfermarkt voorziet bij PSV.

Technisch directeur Earnest Stewart zou namelijk nog wel eens flink aan de bak moeten kunnen in de laatste dagen van de window. Als Lang inderdaad langere tijd in de lappenmand ligt, krijgt Peter Bosz voorin opeens te maken met een dunne bezetting.

Dat heeft er alles mee te maken dat Yorbe Vertessen zo goed als rond is met Union Berlin. De Belg is zelfs al gespot op de tribune bij de Duitse ploeg. Het is daarom ook 'niet ondenkbaar' dat PSV nog eens de transfermarkt opgaat, schetst Elfrink.

Jeremiah St. Juste

Eerder op de dag werd PSV door het blad ook al gelinkt aan de komst van Jeremiah St. Juste. De verdediger zou op huurbasis moeten komen en de defensie van de Eindhovenaren tijdelijk van impulsen voorzien.

De 27-jarige verdediger ligt momenteel vast bij Sporting Portugal, waar hij nog een contract heeft tot medio 2026. De interesse in St. Juste komt voort uit het feit dat André Ramalho geen echte concurrent heeft.

De van Southampton gehuurde Armel Bella-Kotchap is geblesseerd, waardoor Peter Bosz vaak moet terugvallen op Jerdy Schouten als centrale verdediger.

