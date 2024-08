PSV lijkt Ajax af te troeven en gaat miljoenen betalen voor Joel Ndala

PSV is dicht bij de komst van Engelsman Joel Ndala, zo meldt journalist Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige talent van Manchester City staat ook op de radar bij Ajax, dat mis lijkt te grijpen.

Volgens Elfrink gaat PSV de Engelse jeugdinternational voor meerdere miljoenen euro’s kopen van Manchester City. Bij the Citizens speelt Ndala momenteel in het hoogste beloftenelftal.

Elfrink weet dat meerdere clubs hopen op de komst van Ndala, die niet direct voor de hoofdmacht wordt gehaald. “Hij is een aanvaller voor de buitenkant, die mede met het oog op de toekomst kan komen. Dit staat los van de komst van Marcus Younis (Western Sydney Wanderers FC).”

Voetbal International meldde eerder deze week al dat Ajax in de markt is voor Ndala. Ndala stond naar verluidt al enige tijd op de radar, maar door de plotselinge, serieuze belangstelling van Olympique Lyon voor Carlos Forbs hebben de Amsterdammers mogelijk weer een vervanger nodig.

Toch lijkt Ndala’s toekomst in het Philips Stadion te liggen. De buitenspeler van Manchester City maakte nog geen minuten in de Premier League of op het Europese toneel. In de Premier League Onder 18 kwam Ndala afgelopen seizoen tot dertien goals en zeven assists in twintig wedstrijden.

In het hoogste beloftenelftal van Manchester City, dat speelt in de Premier League 2, is het moyenne van Ndala minder goed. In zeventien wedstrijden wist hij slechts eenmaal te scoren en een assist af te leveren.

Ndala is geboren in Manchester en wordt daardoor gezien als kind van de club. De afgelopen acht jaar genoot hij zijn jeugdopleiding bij de Engelse grootmacht. Nu lijkt het erop dat hij zijn jeugdliefde gaat verlaten voor PSV, waar hij op termijn Hirving Lozano moet vervangen.