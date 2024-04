PSV krijgt flinke concurrentie voor Flamingo; FC Utrecht verwacht te cashen

Ryan Flamingo heeft over interesse niet te klagen. Maandag werd bekend dat de 21-jarige middenvelder van FC Utrecht, die dit seizoen wordt gehuurd van het Italiaanse Sassuolo, kan rekenen op de belangstelling van PSV. Ook ‘veel buitenlandse clubs’ hebben Flamingo echter op de radar, zo weet De Telegraaf.

De ochtendkrant noemt geen namen van clubs, maar bericht dat er wekelijks scouts voor Flamingo op de tribune zitten. Utrecht heeft bij de huur van Flamingo van Sassuolo een optie tot koop bedongen. Dit lijkt een slimme zet te zijn geweest van technisch directeur Jordy Zuidam.

Het is goed mogelijk dat Utrecht na dit seizoen de optie in het contract van Flamingo gaat lichten voor een bedrag rond de 2 à 3 miljoen euro en vervolgens in de zomer een klapper op de transfermarkt maakt met zijn verkoop.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Utrecht verkocht Tasos Douvikas afgelopen zomer voor twaalf miljoen euro aan Celta de Vigo en Quinten Timber medio 2022 voor tien miljoen (inclusief bonussen) aan Feyenoord. Wanneer de Domstedelingen Flamingo definitief overnemen van Sassuolo lijkt een doorverkoopbedrag van 8 à 10 miljoen euro De Telegraaf realistisch.

De interesse van PSV in de international van Jong Oranje is niet nieuw. De Eindhovenaren meldden zich in januari ook al voor Flamingo bij Utrecht. Toen was een vertrek uit Stadion Galgenwaard nog onbespreekbaar.

PSV ziet in de veelzijdige Flamingo ‘een versterking voor de toekomst’, schreef clubwatcher Rik Elfrink maandag. Volgens de journalist van het Eindhovens Dagblad is de Nederlander twee jaar geleden ook al bekeken door PSV, maar was een transfer destijds ‘nog geen mogelijkheid’. Nu hij twee goede jaren in de Eredivisie achter de rug heeft is de koploper van de Eredivisie overtuigd.

Flamingo komt uit de jeugd van Almere City FC en vertrok in de zomer van 2021 definitief naar de jeugdopleiding van Sassuolo. Daar maakte hij indruk, maar tot zijn debuut in de hoofdmacht kwam het niet. Vitesse besloot hem een jaar na zijn komst in Italië voor één seizoen te huren, waarna Utrecht afgelopen zomer hetzelfde deed.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties