‘PSV komt in zoektocht naar potentiële opvolger van Veerman uit in Portugal’

PSV is geïnteresseerd in Daniel Bragança, zo meldt de Portugese krant Record. Zijn club Sporting Portugal houdt komende zomer rekening met een vertrek van de 25-jarige centrale middenvelder.

Bragança ligt nog tot de zomer van 2027 vast bij Sporting. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op vijf miljoen euro.

De linkspoot heeft over interesse niet te klagen. Niet nader genoemde clubs uit Duitsland en Spanje hebben hun belangstelling voor Bragança inmiddels ook al kenbaar gemaakt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bragança kan worden gezien als mogelijke opvolger van Joey Veerman, die na het EK met Oranje al zijn opties op een rij wil zetten en vervolgens een beslissing over zijn sportieve toekomst gaat nemen. Veerman heeft bij PSV nog een contract voor twee seizoenen.

Bragança was de afgelopen jaargang een onbetwiste basisspeler onder trainer Rúben Amorim. Hij kwam in totaal tot 47 duels in alle competities. Daarin was hij goed voor 5 goals en 4 assists.

De Portugese middenvelder is een veelzijdige speler die bij Sporting regelmatig als controleur of als nummer 10 speelt. Met os Leões veroverde hij afgelopen seizoen de landstitel.

De 1,78 meter lange Portugees is een jeugdproduct van de club. Sporting leende hem in 2019 een halfjaar uit aan Farense en vervolgens een seizoen aan Estoril Praia.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties